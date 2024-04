María José Moreno será la primer mujer de Arroyito que correrá el Rally “Antiguo Camino Real” como navegante

Toda la atención se centra en la prueba del Rally Arroyito que se disputará en nuestra ciudad el 20 y 21 de abril y que será la 2° fecha del Campeonato Cordobés, que tendrá a todos los pilotos de elite de la competencia que desarrolla la edición 2024 y que suma la fecha tan importante para nuestra ciudad.

De Arroyito se han inscripto 3 máquinas, el VW Gol de la clase N2 de Juan María Arnoletto con navegante a designar, el Ford Fiesta de la clase N1 de Mario Bruno y su hijo Nicolás Bruno y se confirmó el Gol Trend de la clase N1 que conducirá Emiliano Kap y que tiene como navegante su esposa María José Moreno, que es la primer mujer de Arroyito que participará del Rally de nuestra ciudad.

María José Moreno "Majo" primera mujer de Arroyito en el Rally de nuestra ciudad y Emiliano Kap su esposo Foto: Prensa Kap Moreno

Vía Arroyito dialogó con María José “Majo” Moreno para saber más de su participación “siempre me gustaron los fierros, la velocidad, esa adrenalina, porque mi hermano corrió muchos años en moto, pero cuando empezó Emi (su esposo Emiliano Kap) a competir, y acompañábamos a mi cuñado y mi sobrino Nico (Mario y Nicolás Bruno que también participan), veía muchas chicas que se animaban a la butaca derecha, y bueno después de hablar con mi familia, principalmente con mis hijos, obvio que todos me super apoyaron, así que bueno, acá estamos! Disfrutando y aprendiendo!”.

Cabe destacar que “el equipo Sabbatini también nos super apoyan, siempre a disposición para que yo aprenda”, decía Majo. Le consultamos que pasaba por su cabeza al decidir estar presente “Uffffff mil cosas, pero siempre tratando de disfrutar, esto no solo es un desafío para mi, sino para los dos!”, ya sabemos entre nosotros quien lleva “la hoja ruta” en la familia.

Majo debuta en el Campeonato Provincial en el Rally de Arroyito, pero ya tiene dos carreras más ya que debutó como navegante en el Rally de Malagueño y después hizo su presentación en Embalse, ahora viene de jugarla como local.

Le consultamos a Majo como lo tomó la familia, sus hijos... “en un momento tuve la duda de subir por mis hijos, no porque me pasar algo sino porque con quien se quedarían, pero cuando hablé con el Emi me dijo alguna vuelta le vamos a encontrar y cuando le conté a mi familia, amigos todos se ofrecieron por cuidarlos y contenerlos en el momento donde nosotros estamos corriendo. Ahí sentí alivio y le dimos para adelante”.

Vamos a hacer una salvedad porque dicen que los polos opuestos se atraen y los iguales se rechazan, pero aquí se da la excepción, ya que Emiliano Kap fue conocido hace un tiempo ya que puso su avión y su integridad al servicio de la sociedad cuando colaboró en sofocar el fuego que afectaba a la localidad de El Fuertecito y de Arroyito. El coraje y el valor en la familia está a la orden del día.

Dice Majo “la primera vez que le cuento a mi familia Nico (su sobrino) me dice yo te presto el traje tía, conta comigo, y Nico me saca 3 cabezas jaja, pero fue bien incluso el traje rojo era de Nico, pero ahora ya tengo el mio. Al principio era buscar de todos, de Mario, de Nico, de un amigo de mi hijo que me prestó las botas, un rejunte de todo para poder ir con la indumentaria correspondiente”.

“Trataremos de disfrutarlo mucho, la vez que somos locales, disfrutarlo mas que nada, eso es lo importante, uno a esto no lo hace por competencia sino para disfrutarlo y pasarla lo mejor posible, así que bueno, esperemos que el tiempo, la gente, nos acompañe a nuestro favor”. Todos a alentar a Majo!!