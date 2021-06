La atleta de nuestra ciudad Elizabeth Noriega no solo tuvo un buen torneo en el IDM BERLIN 2021, además se quedó con dos podios en la Final Serie Mundial en la ciudad alemana que además no solo le permitió bajar considerablemente sus marcas si no conseguir las mismas como en los 50 metros espalda para tener chances de estar presente en los Paralímpicos de Tokio.

En el “viejo mundo” Noriega redondeo en cada una de las pruebas que participó una Medalla de Plata en 200 metros libre Categoría S5 con un tiempo de 3:30.64, pasando a Final B por puntaje donde mejoró su registro de la prueba en 3:23.21. La de Bronce llegó en los 100m libre S5 con un tiempo de 1:36.28.

En la competencia de 50 metros espalda logró mejorar su marca personal con un tiempo de 0:51.35, pasando a final C por puntaje, y logrando bajar nuevamente con un tiempo de 0:49.83 otra MQS para Tokio. Obtuvo el cuarto lugar en la prueba. Fue parte de las competencias de 100m Pecho categoría SB5 finalizando séptima registrando en la competencia un tiempo de 2:14.50.

Desde el jueves 24, Elizabeth Noriega volverá a la pileta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en busca de mantener y mejorar su rendimiento deportivo y sus registros; sabiendo además y una vez finalizado este compromiso los responsables de las Selecciones Nacionales evaluarán, compararán y designarán a los representantes del país para el evento en el país del sol naciente. Obviamente todo esto basado en las marcas personales de los atletas.