Los equipos de Hockey del San Miguel y el Cultural comenzaron el 2024

Ya de lleno en el 2024, la verde y el aurinegro ya iniciaron la pretemporada con todas sus divisiones, los equipos de Mami’s hockey del Cultural y el San Miguel también entrenan junto a los planteles superiores.

En principio la competencia oficial daría inicio el primer fin de semana de marzo, el Cultural y el San Miguel jugarán en la Zona Córdoba que contaría con la partición de 6 equipos. El representativo de Frontera, Alumni de Villa María, Club Bono de Córdoba e Independiente de Oliva. No formaría parte de la competencia en esta temporada la Vélez de Tránsito. Lo que sí es un hecho es que habrá cambios en el formato del torneo.

Daniel Bocca y Sebastián Vich Hockey Cultural Arroyito Foto: Vía Arroyito

El Cultural Arroyito para este 2024 tendrá como entrenadores a Julia Rinaudo en Infantiles, Luis Rinaudo en Prefederación, Sebastián Vich que entrenará en las categorías sub 12, 14 y 16 al igual que con las mami’s hockey. La gran novedad es que Enzo Ficetti dirigirá la primera y la Intermedia. Daniel Bocca será nuevamente el encargo de la parte física. La verde comenzó en la semana con los entrenamientos y además los días miércoles y jueves de 20:40 a 22:30 horas.

Hockey Cultural Arroyito Foto: Vía Arroyito

El Centro Vecinal San Miguel empezó con la puesta a punto también en todas sus divisiones el miércoles 31 de enero, Mayco Gómez y Mauricio Moyano que se encarga de la puesta a punto desde lo atlético. Los horarios y días de entrenamientos son los martes, miércoles y jueves para las infantiles de 19 a 20 horas, Sub 12 en el mismo horario; Sub 14 y Sub 16 de 20 a 21:30 mientras que Primera, Intermedia Mami’s Hockey de 20 a 22 horas.