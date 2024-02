Augusto Picco, Julián Mavilla, Ignacio Abraham y Jonathan Dellarossa debutaron en la Primera Nacional

Durante el fin de semana que pasó comenzó una nueva temporada de la segunda división del Fútbol Argentino. Abraham fue figura en Estudiantes de Río Cuarto. Picco arrancó como titular en Patronato, Dellaraossa jugó todo el partido para Chaco For Ever y Mavilla hizo su debut en la primera de Temperley.

Ignacio Abraham Estudiantes de Río Cuarto Foto: Prensa

Nacho estuvo entre los 11 y jugó todo el partido y habilitó a Guillermo Villalba autor del gol del triunfo del celeste. Los dirigidos Gustavo Raggio vencieron al Aurinegro en la primera fecha de la Segunda División del fútbol argentino. Todo fue felicidad ante su gente en el Candini, Lo que viene en la segunda jornada, será el próximo domingo en Zárate para medir fuerzas ante Defensores Unidos.

Jonathan Dellarossa Chaco For Ever Foto: Prensa

En Salta, Chaco For Ever no hizo pie y perdió 2-0 ante Gimnasia y Tiro. De todas maneras el delantero de El Tío Jonathan Dellarossa jugó los 90 minutos. Los goles para los locales llegaron a los 40 de la primera parte por intermedio de Matías Busse y en el segundo tiempo a los 26 de penal Daniel Carrasco marcó el segundo.

Augusto Picco Patronato Paraná Foto: Prensa

Augusto Picco jugó desde el arranque para Patronato en Carlos Casares ante Agropecuario, el volante de Arroyito fue reemplazado al inicio del complemento. Su equipo perdió 1 a 0, Julián Marcioni se encargó de marcar el único gol para Agropecuario.

Julián Mavilla Temperley Foto: Prensa

En cancha de Quilmes, Julián Mavilla hizo su debut en la categoría al ingresar al minuto ‘63 del encuentro y en el Gasolero. Temperley cayó con polémica ante el cervecero por 2 a 0. Martín Giménez de penal (dudoso) y Marcos Enrique los goles para el anfitrión.