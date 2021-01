En la localidad de El Tío se reunieron las instituciones que forman parte de la Zona Oeste de la Liga Regional de Fútbol San Francisco para analizar y expresar su disconformidad sobre varios puntos publicados por la entidad que nuclea este deporte en nuestra región en referencia a lo que será el 2021.

Tal cual ocurriera con las instituciones deportivas que integran las Zonas Sur y Norte por unanimidad los clubes se opusieron al presupuesto presentado por la casa del fútbol del este cordobés y de la misma manera que ocurrió en las zonas antes mencionadas no inscribirán a los equipos hasta que no haya autorizaciones del Consejo Federal de la AFA para la competencias con publico visitante y local, además de que pedirán un informe detallado de los gastos, ingresos y egresos de la Liga Regional como así también cual es la situación de quienes trabajan y “asesoran” a la entidad futbolera.

Otras cuestiones que estuvieron en el “ojo de la tormenta” fueron los costos y el fichaje de futbolistas, la realización de los EMMAC (Estudio Medico para mediano y alto rendimiento) por lo cual se pedirá prorroga ya que no hay certezas de que se vaya a “jugar” esta temporada por lo antes expuesto, sobre todo por las habilitaciones no solo del Consejo Federal si no también que lo sanitario cumplen un papel preponderante en todo esto.

Todos los clubes a excepción de Sportivo Belgrano de San Francisco estuvieron presentes, remarcaron que no solo el presupuesto no se ajusta a la realidad de estos y mucho más después de un año pandemia. No dejaron pasar la oportunidad para exponer que el año pasado, también con un presupuesto elevado de casi ocho millones de pesos; el de este año rondará entre los trece y quince millones si hay fútbol; si no lo hay sería casi similar al 2020. Los centros deportivos no solo que no recibieron devoluciones ni descuentos, tuvieron que hacer lo imposible para cumplir con los gastos de “Mantenimiento de Liga” habiendo clubes que no llegaron a cubrir los gastos ni propios ni los de la Liga Regional.

El presupuesto fue aprobado por el Comité Ejecutivo de la liga Regional San Francisco y ahora debe ser aprobado por los presidentes o representantes de los clubes en la asamblea de marzo. Otro tema para tener en cuenta es que este año a fines de marzo o comienzos de Abril la Liga Regional elegirá autoridades.

Gentileza: Fernando Videla Arroyitociudad.