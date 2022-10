La mesa intersindical de Arroyito se reunió con la participación de varios gremios de la ciudad

Con la intención de analizar, debatir y poner en contexto la situación actual de los trabajadores en la ciudad este proyecto fue tomando forma con el objetivo de sumar, no solo a todas las entidades gremiales de Arroyito y a sus afiliados, si no también estar presentes junto a quienes por diferentes motivos no cuentan con dicha representación tan importante para el desempeño laboral y su desarrollo en óptimas condiciones.

Mesa intersindical de Arroyito Foto: Prensa Gremial

Fueron parte del debate los miembros del STIA Arroyito, Integrantes de CISPREN, el Sindicato de Camioneros de nuestra ciudad, miembros del SOEMA gremio que nuclea a los empleados municipales, integrantes de UEPC, representantes del Sindicato de Empleados de Comercio, quienes forman parte de la CTA Autónoma de esta ciudad con la intención que para las próximas convocatorias que será el último miércoles de cada mes se sumen más representantes de diferentes entidades como así también afiliados.

Mesa intersindical de Arroyito Foto: Prensa Gremial

Las primeras reuniones comenzaron a llevarse adelante un tiempo antes de que se dictara el periodo de confinamiento debido a la pandemia de Covid -19 que azotó al mundo entero y lógicamente nuestra ciudad no estuvo al margen. En cada uno de estos encuentros no solo se debatió sobre la situación de los trabajadores; también se tomó el compromiso de los integrantes del acompañamiento mutuo en cada una de las situaciones que las entidades atreviesen algún tipo de conflicto laboral con sus patronales.