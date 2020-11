Durante el fin de semana, se vivieron imagenes de lo que se vivió en las playas de Miramar, que más allá que la jornada invitaba a disfrutar del aire libre, poco importó para muchos de los visitantes a la costa de la mar el uso de barbijo y las distancias recomendadas.

Los integrantes de la Familia de Cinema 2000 sintieron que algunas cosas no se miden con la misma vara, o que no se pone enfasis en controlar a la hora de llevar adelante una situación y lo hicieron publico en las redes sociales. Como ilustracion colocaron una de las fotos que ha dado vuelta por todos los medios sobre el desborde que sucedió en Miramar el fin de semana y en contraste las puertas cerradas del cine.

La playas desbordadas en Miramar colmó el vaso Cinema 2000

“Gracias a todos por su apoyo! Cerramos el día 13 de marzo... no es fácil mantener la situación! Cada vez se complica más! Tambien quiero destacar que esto no nos está pasando solo a nosotros, sino a todos los cines de la provincia de Cordoba, con los q estamos en contacto constante, armando protocolos que presentamos al Coe central de Cordoba! Hemos respetado la decisión de cuidar a nuestros espectadores siempre! Pero viendo lo que ha pasado en otros lugares este fin de semana, nos da mucha bronca e impotencia!!! No estamos en desacuerdo que la gente se distraiga y disfruten, y se habiliten espacios de esparcimiento, estamos en desacuerdo con la incoherencia con que se manejan las cosas!!! Nuevamente graciassssssss a todos los que comparten y comentan hermosas palabras... necesitamos saber que están ahí esperándonos a que volvamos! Eso nos da las fuerzas para no bajar los brazos! Les prometo que las vamos a pelear hasta el final, por ustedes y por nosotros!!! Cuidense mucho!. Los abraza la familia de Cinema2000 - Arroyito”.

Hace un tiempo la familia Burzio Torresi dialogaron con Via Arroyito donde mostraron la preocupación y la falta de medidas o protocolos a la hora de la reapertura de los cines en nuestro país, y que se veia muy lejos esa posibilidad. Comentaban “estamos muy desesperanzados y con mucha incertidumbre, viendo que la situación no mejora... y no hay un panorama claro”.

Los colegas de Via Ansenuza mostraron el comportamiento de las personas en las playas de Miramar y el dialogo que mantuvieron con el intendente Adrián Walker.

No hay fecha de posibles aperturas de cines, aunque los teatros en los puntos de veraneo como en Carlos Paz, estan prestos a recibir a los espectadores.