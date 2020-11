Luego del suceso ocurrido el domingo pasado que fue protagonizado por cientos de jóvenes que coparon la playa central de Miramar de Ansenuza sin medidas de prevención por el covid-19 y desoyendo las recomendaciones del personal de seguridad e inspectores, el intendente de esa población, Adrián Walker, fue entrevistado por Vía Ansenuza.

El mandatario reconoció el desborde ocurrido en esa jornada y aseguró que se trabaja para que no vuelva a ocurrir, apelando a la buena voluntad de la gente o empleando el rigor de la ley si es necesario. También destacó que durante el sábado y el lunes se pudo trabajar correctamente.

“No se esperaba esta juntada de jóvenes tan masiva, ni la llega de tanta gente de otros lugares, hemos detectado personas de muy lejos que tuvieron que retornar, estuvimos muy bien el sábado y el lunes, el domingo con este desborde que fue un problema, en especial por todas las indicaciones que les daba el personal municipal y la gente de turismo, mediante un megáfono que intentaba llevar al orden y no respondieron”, indicó en este último punto respecto a la actitud que adoptaron los jóvenes. “Hubo situaciones desagradables con mucho riesgo sanitario para ellos mismos y para sus familias al volver a su casa”, sentenció.

Cientos de jóvenes se autoconvocaron en la playa central de Miramar sin respetar medidas sanitarias por el coronavirus. Enrique Ferreyra

Ante este panorama no dudó en afirmar que la situación tiene que tener una solución para que no vuelva a repetirse. “Se va a resolver esperemos por las buenas, intentando la concientización y el buen comportamiento acatando las normas y sino habrá que multar y usar la fuerza policial, uno trata de evitarlo y generar un buen momento de esparcimiento, pero lo del domingo no lo podemos permitir y volver a vivir por el riesgo que se expuso a todos”, dijo Walker.

También destacó que no solo se pusieron en riesgo de contagio de coronavirus los asistentes, se expuso al personal de control municipal e inspectores, incluso a los integrantes del sistema de salud local. “Hubo que trasladar a varios alcoholizados al dispensario, llegan sin ninguna medida de higiene, sin barbijo, sin cuidados y tenemos que atenderlos como si estuvieran contagiados, eso llega mucho esfuerzo para el equipo de salud que hace muchos meses con mucho esfuerzo trabaja con un excelente resultado y pone en jaque la tarea realizada durante tantos meses”, sentenció.

En cuanto a las medidas que se van a adoptar hacia el futuro dijo: “Vamos a estar en contacto con la policía del departamento, ir diagramando el operativo verano para hacerlo de la mejor manera y disponiendo de los recursos necesarios para evitar esto”.

Es un tema de conciencia y sentido común de todos

Walker pidió a todos que colaboren para que la apertura del turismo pueda ser una realidad, recalcando que situaciones de este tipo ponen en peligro el futuro. “Apelo a los jóvenes que estuvieron y a los padres, muchos de los cuales los trajeron en el auto y los dejaron ir con la conservadora a la playa, que tomemos conciencia de la situación sanitaria y el riesgo a que estamos expuestos, estamos muy cerca de la vacuna, con un montón de actividades económicas flexibilizadas y el turismo no tubo esa oportunidad, ahora que la tenemos que por favor nos ayuden para que podamos trabajar, sino va a ser muy difícil tener temporada en Córdoba con este comportamiento y si esto se complica vamos a tener que volver para atrás”, aseguró.

En cuanto a algunas medidas que se tomarán de inmediato, dijo que se va a restringir o prohibir el consumo de alcohol en las playas, “las circunstancias nos obligan a tomar estas medidas culpa de estos comportamientos”.

“La playa quedo hecha un desastre, llena de basura, realmente triste ver esa imagen con todo el esfuerzo que le ponemos para mantenerla limpia, parecía que en el momento del desalojo era un acto de desprecio dejar toda esa basura tirada ahí, es otro de los factores que si no se cumplen se implementaran multas severas”, sentenció el funcionario.

El futuro del turismo depende de la gente

El lunes el panorama en la playa Central era muy distinto Enrique Ferreyra

“Es positivo que la gente venga, las imágenes del sábado y el lunes demuestran que se puede vivir distinto el verano. Creo que vamos a tener una muy buena temporada, se ha trabajado mucho, junto a la Agencia Córdoba Turismo, al Ministerio de Gobierno, realmente se ha trabajado tanto para poner a Córdoba en la oferta turística del país que esperamos que no sucedan hechos como este que empañan la tarea de tantos meses”, concluyó el intendente Adrián Walker.