El 15 de noviembre por Spotify, la banda Standard Electrics lanzó su tercer corte denominado “Imagen” en el año donde está cumpliendo su quinto aniversario de la formación inicial y 1 año con la nueva. Tomi Ciancia (voz y bajo), Lepo (voz y guitarra), Pacho Dell Erba (guitarra), Corcho González (batería), y anteriormente había formado parte el baterista Nico Bravo.

Standard Electrics de Arroyito

El corte “El insoportable arte de mantener conversaciones” tuvo difusión mundial, en Estados Unidos Dave Cantrell en su programa 2Songs from Under the Floorboard por XRAY FM de Portland les entregaba a sus oyentes de la noche el tema de los chicos de Arroyito.

Luego también sonaron en Inglaterra, los conductores James y Jacob de “Lone Frequencies” les contaban a sus seguidores sobre la historia de Standard Electrics y hacian sonar nuevamente el tema de nuestros coterráneos.

Los integrantes de la banda agregaron “Tenemos seis temas grabados y estamos en proceso de mezcla. Antes se publicaban todos los temas juntos. Nosotros vamos metiéndonos en cada tema y publicándolos. Ya salieron tres y estamos por sacar el cuarto”.

“Hoy en día, cualquier banda, con la tecnología que hay, tiene la facilidad desde su casa, si tiene algunas cosas, de sonar muy bien. Antes eso no pasaba. Hay tantas bandas que es difícil destacarse, pero nosotros lo único que buscamos es que los temas suenen lo mejor posible para nosotros. Nos consideramos una banda en vivo y con toda esta circunstancia eso se complicó, pero ahora nos pusimos bien las pilas en grabar”.

La banda sigue en el proceso de mezcla de los temas grabados en el verano y en las próximas semanas publicará el single “Subterráneo”.