Juanjo Ceccón será por cuarta vez jurado de los Premios Gardel a la música

Hemos hablado en diferentes notas de la calidad musical de Juanjo Ceccón, hemos compartido diferentes presentaciones, nuevos trabajos y varias historias del nacido en la ciudad dulce, pero algo que no dejaremos de destacar en la calidad y la calidez de su trabajo y nuevamente ser Jurado de los Gardel nos da la razón.

Es así, el joven amante de la batería por su tío y parte importante de la banda sinfónica de Arroyito que está radicado en Rafaela, vuelve a tener el honor de ser “Jurado de los Premios Gardel” luego de ser nominado en el 2017 como nuevo artista Pop y Vía Arroyito dialogó con Juan José.

“es una alegría enorme tener semejante labor en premios que seguí desde que era muy pibe, desde que empecé en la música, la verdad que es un lujo, es un placer y encontrándome entre los nominados muchos músicos y artistas independientes porque eso les brinda sobretodo a los artistas independientes una vidriera más que importante, lo digo por conocimiento de causa, y bueno es una alegría enorme ser parte del jurado”.

Juanjo Ceccón nominado a los Gardel en 2017 y nuevamente jurado Foto: Facebook personal

“Muy agradecido a AADI CAPIF y a la gente de la organización de los premios Gardel, y me sirve para escuchar mucha música que no tengo al alcance, descubrir artista nuevos y sorprendentes y muy talentosos, y siempre trato de tomarme tiempo para escucharlos sobre todo aquellos que no tienen difusión. Primero se eligen las nominaciones, luego se eligen los ganadores, son dos instancias. Ser parte es una alegría muy grande”.

Respecto a lo que se viene en el ámbito personal en materia musical, Juanjo comentaba “se viene la salida de dos singles nuevos para finalizar el disco Sinfonías, va a salir “Mi placard” y “Huracán”, qué son las dos canciones que quedan lanzar del disco, para que escuchen en todas las plataformas”.

Vía Arroyito accedió a escuchar las maquetas de “Mi Placard” un corte pop que tiene toda la impronta y la cadencia de la placa que integra “Sinfonías” con guitarras y mucha percusión, digno del tema “que tarareas a toda hora chu chu ru chup”, por el lado de “Huracán” el corte con pianos y con ritmo un poco más lento y con destellos de acordeones que te llevan bien lejos, como cuando manejas el auto en un viaje. Pronto sabrán más de “no voy a repetirte las palabras...” y de “todo lo malo que nos pueda pasar como el pasado desaparecerá”.

Juanjo Ceccón presenta Sinfonías Foto: Facebook Personal

El músico acotaba “Estamos trabajando en eso con el equipo que me acompaña y prontito van a tener novedades, no quiero tirar fechas porque siempre que tiro fechas le pifio, pero se van a enterar por supuesto, y muy contento con el trabajo hecho con Nelson Pombal y Mariano Braun productores del disco, y siempre componiendo y siempre trabajando en silencio y con la vista siempre al frente y tratando de ganarle a la Inteligencia Artificial, voy a inventar la Brutalidad Artificial” (entre risas) comentó Juan.

Yotube: Juanjo Ceccon