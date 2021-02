La noche del viernes 5, el músico oriundo de Arroyito Juanjo Ceccón llevó su show a Buenos Aires, se presentó en Club Lucille en Palermo y vivió una noche muy parecida a esas noches que algunas veces uno sabe soñar.

El escenario de Lucille fue el lugar justo para que Juanjo abriera su abanico de canciones y tocara para los presentes temas de su primer disco “Antihéroe” y de su ultimo trabajo “Sinfonías”. “Subí, estaba mi piano y mi guitarra, hice canciones de mi primer disco y mi segundo disco, y fue maravilloso, desembarcar en Buenos Aires sólo”.

“Yo me había presentado en festivales, pero nunca sólo, y menos con Miguel Zavaleta en primera fila”. Para aquellos mas jovencitos que no conocen los referentes del rock nacional, Miguel Zavaleta logró su esplendor en los 80, como vocalista, compositor, tecladista y líder fundador del grupo de pop rock Suéter, grupo pilar de los amantes de la música de nuestro pais. Además de participar en otros grupos y con otros artistas, Miguel compuso himnos y poesías como Amanece en la ruta, Vía México, Él anda diciendo y Extraño ser.

Picasa

Juanjo comentaba “además de Zavaleta, tener al frente a Aitor Graña baterista de Juana La loca y Virus, Rafa León, y contar con la presencia de mi querido primer maestro en la batería y amigo Claudio “Flan” Lerda y muchos más, fue algo emocionalmente muy groso”.

“Buena onda y muy buena recepción, vamos a tocar alguna otra fecha en Buenos Aires, la pasé realmente bien, Miguel es un tipo extraordinario tuvimos charlando mucho antes de tocar y después, porque no tenia desperdicio lo que me decía. Felicidad absoluta, empezar a poner los pies en Capital, y además tengo un equipo de laburo que me ayuda a que todo me salga bien. El 19 y 20 vamos de gira a Chaco y tenemos muchas proyecciones, pero por ahí complica el tema de la Pandemia”.

Por ultimo agrega Juan “se trata de hacer lo que se puede con la pandemia que te acota todo, con lo que se tiene, si fuera por mi saldría con el piano ya mismo a todos lados, y a todas partes, me bajo y toco. Costó volver porque por mas que toques todos los días en tu casa, pero después de un año sin tocar en publico, es bravísimo”.

Fotos y cobertura: Gentileza Claudio “Flan” Lerda.