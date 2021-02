El regreso de Mauro Óbolo a Belgrano será como parte del Directorio Deportivo de Artime; es el cargo que el “Luifa” le asigno para colaborar con en la secretaría técnica. Mauro se encontraba colaborando con el empresario Christian Bragarnik en su agencia de representación de jugadores. Ahora, asumirá esta nueva función para acompañar a Artime en las decisiones deportivas del Pirata.

El “Iván” como se lo conoce en nuestra ciudad jugó su último partido como profesional en diciembre de 2016, ante Rosario Central, en el Kempes, ese día Juan Olave se despidió de la actividad profesional y en ese partido, Mauro Óbolo dejó de jugar en el “celeste”.

Hace un tiempo atrás el ex futbolista del Deportivo y Cultural Arroyito declaraba “Nunca me alejé del todo de Belgrano. Porque sigo yendo a la cancha y a algunos entrenamientos. No tengo una relación con los dirigentes; se refería también a si ex jugadores del club deben trabajar en el mismo “Creo que esos jugadores como Farré, Olave y otros deben estar siempre dentro del club, es un desperdicio tenerlos lejos. Los conozco a todos y sé la clase de persona que son y del sentimiento que tienen por Belgrano. Y seguramente en el lugar que les tocara estar le brindarían cosas positivas a la institución” decía Óbolo.

Mauro Iván Óbolo comenzó a jugar “a la pelota” en el Club Deportivo y Cultural Arroyito; hizo parte de sus inferiores en Boca y luego recaló en Vélez. En 2001 llegaría a Belgrano, donde tuvo una muy buena primera etapa. Luego jugaría en el Piacenza de Italia, Lanús, Burgos de España, Arsenal, AIK de Suecia, Vélez, Godoy Cruz, Universidad Católica de Chile y Belgrano, donde se retiró.

Llegó a jugar un último partido con “la verde” de Arroyito en el “Sabatero” con derrota para los suyos ante Sportivo Belgrano de san Francisco por 3-2. Sin dudas toda esa experiencia internacional le servirá para ayudar al Pirata a volver a los primeros planos.