Durante la jornada del jueves 19, el día posterior al Censo Nacional 2022 en nuestro país, el secretario de gobierno municipal y referente del Censo en Arroyito Prof. José Solera informó de algunos datos y, sobre todo, brindó detalles para aquellas personas, que por diferentes razones no han sido censados en nuestra ciudad.

Solera comentó que para aquellas personas que no han sido visitadas por un censista y no ha brindado sus datos para ser incorporados en el Censo Argentino existe un numero de contacto 03576 446205 donde puede comunicarse y solicitar la presencia de un censista que en los próximos días irá al domicilio o acercarse para el mismo tema al Punto Digital.

Censo Arroyito 2022 Foto: Prensa Municipal

Además, agregó “el equipo censal estuvo trabajando hasta la medianoche, se ha hecho un gran trabajo. Se despenden los primeros datos que no son los definitivos porque todavía no ha finalizado, no terminó todavía. Respecto a los números de tendencia están arrojando en masculino y femenino muy iguales, probablemente las mujeres sean un poquito más, pero casi iguales”.

El dato más destacado que comentó Solera tiene que ver con las estimaciones en números de habitantes “lo que estimamos es que habrá un crecimiento muy importante de materia poblacional, arriba del 50% especialmente en la zona sur, que es la zona que más ha crecido, no oficialmente, pero si como tendencia”.

El último Censo 2010 arrojó para Arroyito una población de 22.726 habitantes con una densidad de 1.095,6 habitante por km². Si tomamos las estimaciones se podría suponer que tomando la cantidad de habitantes declarada y sumando un 50% aproximadamente, Arroyito tendría hoy cerca de 34.000 vecinos habitando.

Remarcó “que los vecinos se queden tranquilos que tenemos dos o tres días más por si no han sido censados para ser visitados por uno de los chicos para regular esa situación”.