Durante una entrevista a La Voz de San Justo, el intendente de Arroyito Gustavo Benedetti puso en foco la actitud del Diputado Rodrigo De Loredo en su critica contra los intendentes de la UCR, que como dijo el primer mandatario de nuestra ciudad “cada intendente y jefe comunal vive una realidad diferente y las gestiones que se logren a nivel nacional y provincial no nos atan a lo político”.

Sobre la idea de De Loredo de que sea Luis Juez el candidato a gobernador en la Provincia de Córdoba, Benedetti dijo “De Loredo insiste en su alianza con Juez y quiere forzar que este sea el candidato a gobernador” y agregó “que critique a los intendentes de su partido y su forma de gestión es preocupante siendo que la necesidad de cada comunidad es distinta”.

“Los intendentes no estamos atados a un partido político, sino al compromiso de la gente que nos pide gestiones y obras. Una foto habla de gestión. Mientras más relación tenga un intendente con un gobierno provincial o nacional, mayor capacidad de gestión tiene”.

Días atrás Rodrigo De Loredo comentó a la Voz del Interior “el peronismo extorsiona a los intendentes radicales. Este es un peronismo que pone de rodillas a los intendentes, que los hace mendigar al Panal para poder gobernar, que los asfixia económicamente y les dice: ‘Te vamos a ayudar económicamente, pero tenés que poner la cara y tenés que firmar que querés una ‘re-re’”, afirmó.

Benedetti agregó “Más que sorpresa y enojo nos genera preocupación porque Rodrigo fue uno de los dirigentes con mejor perfil provincial en los últimos tiempos. Que hable en contra de quienes lo ayudaron a juntar los votos, nos duele. Cuando fue candidato de Juntos por el Cambio, los municipios radicales y los dirigentes de todos los pueblos lo acompañamos, sin importar el acuerdo o desacuerdo de su fórmula con Luis Juez”.

“Tildarnos de ´títeres´ del gobierno provincial duele siendo que además no es así. Cada intendente y jefe comunal vive una realidad diferente y las gestiones que se logren a nivel nacional y provincial no nos atan a lo político. Creo es una manera de no querer cuestionar directamente que los intendentes radicales estén armando un espacio propio, que no es sólo político sino también de gestión”.

“Creo que él (De Loredo) debe ocuparse de definir su candidatura, siendo que tiene muchas chances de ser intendente de Córdoba y tal vez en el próximo período sea colega de muchos intendentes y ahí entienda lo que es la gestión y las relaciones. Sus dichos fueron desafortunados. No sé en que ámbito se encontraba para decir eso y hacer ese análisis porque es como “escupir para arriba”.