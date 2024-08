Gisel Botta de Río Primero integra la Selección Argentina de Basquet Mayor que debutó ganando

La nativa de Río Primero Gisel Botta se encuentra entre las doce seleccionadas que la CAB confirmó para integrar el plantel de la Selección Argentina que afrontará los dos compromisos internacionales de este año,

Argentina tuvo su presentación inaugural el lunes 19 de agosto Argentina ante Gran Bretaña logrando imponerse por 53 a 47. El miércoles 21 será rival del anfitrión Ruanda, mientras que al día siguiente concluirá la fase de grupos ante el selectivo del Líbano. En el otro cuadro del certamen estarán los combinados de Brasil, Hungría, Senegal y Filipinas. El ganador obtendrá su plaza para los torneos clasificatorios con fecha en marzo de 2026.

El festejo de la selección argentina, entre ellas de la cordobesa Gisel Botta (número 12) tras el triunfo ante Gran Bretaña en el inicio del Preclasificatorio. (Fiba) Foto: Fiba

En lo que respecta al Sudamericano de Mayores, la cita será del 31 de agosto al 7 de septiembre en la ciudad de Santiago de Chile. Las chicas abrirán el Grupo A con el clásico regional frente a Brasil, el lunes 2 será el turno de Uruguay, el martes 3 se medirá con Bolivia, para cerrar la fase regular contra el combinado de Chile. Los tres mejores garantizarán su lugar en la AmeriCup de 2025, junto a Chile por ser sede de la competición continental.

La cordobesa Gisel Botta nació el 13 de diciembre de 1999 en Río Primero, a los siete años de edad comenzó a practicar deporte en el club Bernardino Rivadavia donde empezó básquet y lo realizó hasta los once cuando el reglamento ya no le permitió jugar con los varones.

Gisel Botta basquetbolista Selección Argentina Foto: FCB

Muy pocos clubes de la provincia tenían rama femenina en sus formativas y gracias al apoyo familiar su camino continuó en la capital cordobesa. Comenzó a viajar a la ciudad de Córdoba durante su adolescencia para entrenar y jugar en Atenas. En el club cordobés se desarrolló hasta sus 17 años.

La institución griega era una de las pocas que practicaba básquet femenino formativo en la provincia y en este club se encontraba trabajando Silvina Trapiella. “La Pipi” fue la entrenadora de Gisel durante su adolescencia. Luego de varias lesiones, que estuvo sin actividad se instaló en Rio Primero, donde luego de hacer el curso de entrenadora de básquet y luego en General Paz Juniors se recuperó de a poco, comenzó a competir nuevamente hasta que alcanzó la madurez y el nivel de hoy jugando la liga nacional.

Con Juniors jugó la Liga Provincial de Mayores de ese año obteniendo el título y el boleto para disputar la Liga Federal en 2022.

Botta participó, quizás como pocas y pocos, de todos los seleccionados de la FBPC en los torneos Argentinos de Federaciones. Tuvo destacadas actuaciones individuales que la colocaron en el radar de la Confederación Argentina de Básquet. En el año 2016 fue convocada para entrenar con la preselección nacional U18 y realizó una gira de juegos amistosos por Europa.

En la segunda mitad del 2022 le llegó la oportunidad de cambiar de equipo, sumarse al nuevo proyecto de Instituto. Con el equipo de Alta Córdoba debutó nada más y nada menos que en la Liga Nacional Femenina, un 29 de octubre ante Quimsa de Santiago del Estero. Disputó las temporadas 2022/23, 23/24 y 24/25 de la Liga Nacional. También jugó los playoffs para Riachuelo de La Rioja y luego regresó a Instituto.

Gisel viene de obtener con Instituto el subcampeonato de la Liga Provincial 100 años de la FBPC y jugará en el Club Unión Florida, último campeón de la Liga Nacional Femenina, la próxima edición de la Women’s Basketaball League Américas 2024.

Respecto de su citación a la Selección Argentina comentó “Primero sentí muchísima alegría cuando recibí el llamado de la preselección porque no me lo esperaba. Venía de tener una temporada corta ya que en la primera parte sufrí una lesión en mi espalda donde estuve inactiva por unos 4 meses aproximadamente. Entonces fue totalmente inesperado. Una vez ya comenzados los entrenamientos trate de dar lo mejor de mí y fuera cuál fuera la decisión del entrenador yo ya iba a estar feliz. Por suerte me tocó estar dentro de las doce y sentí que todo el esfuerzo que había hecho valió la pena”