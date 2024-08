Eli Noriega ya está en París y se prepara para su segundo Juego Paralímpico

Desde la ceremonia de apertura que tendrá lugar en la Plaza de la Concordia hasta el pase del relevo a Los Ángeles, los Juegos Paralímpicos se disputarán en París del 28 de agosto al 8 de septiembre. En total, cerca de 4.400 deportistas participarán durante 11 días en 18 sedes, 16 de ellas idénticas a las de los Juegos Olímpicos. París acogerá 549 eventos con medallas de los 22 deportes que forman parte del programa paralímpico. Las señales de DeporTV y TyC Sports Play serán las que muestren lo acontecido.

Elizabeth Noriega natación Arroyito en París Foto: Prensa Noriega

Noriega, referente del deporte Paralímpico en nuestra ciudad y nuestra provincia nadará por segunda vez en este, uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Eli se ha ganado este derecho a base de trabajo y sacrificio, a veces contra “viento y marea”; lógicamente cuando se acercan este tipo de eventos en la carrera de un atleta aparecen “los amigos del campeón” pero Elizabeth está más allá de eso, por encima de los “aduladores de turno”. Elizabeth Noriega es sinónimo de deporte en la ciudad de Arroyito.

En sus redes comentó “Y finalmente llegamos!! para muchos es la Torre Eiffel, pero para mí significó mucho más, era mi recordatorio a diario que para poder clasificar a los Juegos Paralímpicos de París 2024 debía trabajar con constancia perseverancia y disciplina entregando siempre lo mejor en cada uno , aunque me cayera mil veces, ella me lo recordó todos los días, era lo primero que veían mis ojos al despertar. Ayer fue un momento muy emocionante poder verla en persona y agradecer a la vida por poner a las personas correctas en mi camino que me ayudaron a Lograrlo, gracias Dios por demostrarme una vez más que todo es posible, gracias de corazón a todos”.