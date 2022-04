El partido que termino en derrota para del Deportivo Morón ante Chaco For Ever en el juego disputado en el Estadio “Juan Alberto García” por la fecha 12 de la Primera Nacional del fútbol argentino tuvo al ex Sportivo 24 desde el arranque para los visitantes.

El gol para los locales llegó al minuto 42 de la primera parte tras una jugada en la que Emanuel Díaz metió un centro llovido, la pelota se fue cerrando, el arquero Galván calculó mal y erró el manotazo y la bola se metió: 1 a 0 para el “Negro”.

Fernando Bersano Morón Foto: Prensa Morón

Bersano que jugó salió a los 69 minutos del partido, cambio motivado por la necesidad de ir a buscar el empate en el equipo del conurbano bonaerense. Fernando y su equipo vuelven a jugar el sábado desde las 15:30 ante San Telmo en su cancha.

Vele decir que Morón tuvo una dupla interina en la dirección técnica tas la salida de Alejandro Orfila como DT tras obtener dos victorias, seis empates y tres derrotas. Así la dirigencia del Gallito debió moverse rápidamente y luego de varias reuniones con algunos entrenadores parece que Gastón Coyete sería el sucesor en el cargo.