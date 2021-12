Con motivo de los traslados que se determinaron por parte de la Diócesis de San Francisco, el Padre Gabriel Camusso deja de ser el cura párroco de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced y de la zona para comenzar con sus actividades en la comunidad de Morteros.

//Ver también: Arroyito: el Padre Gabriel Camusso será trasladado a la Parroquia de Morteros

Por ese motivo, en la jornada del Domingo 5 de Diciembre desde las 20 hs. en la Iglesia Parroquial el padre Gabriel brindará su ultima misa en Arroyito como cura párroco de nuestra ciudad y desde el sábado 11 de diciembre, previo oficio religioso, asumirá al frente de Nuestra Sra. de la Asunción.

En el programa Pancho con Coco, Gabriel comentó dentro de sus 29 años de sacerdocio como fue su paso por Arroyito y algunos secretos más “llegué a Arroyito por 7 meses y me quedé 23 años, y ahora nos vamos, no es fácil, es como un cristal que se cae y se rompe, ahora lo estoy tratando de armar”.

“Es muy duro realmente, uno es parte de la familia, entonces se hace muy difícil, pero yo se también que es parte del camino del cura y es parte del camino de la comunidad también, a mi hoy por hoy me duele muchísimo el dolor de lo que significa el cambio en una comunidad que no está habituada al cambio, desde el 66 que llegó el Padre Juan y yo luego me sumé, no han visto un cambio”