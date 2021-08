Otra de las bellezas arquitectónicas que tiene la Dulce Ciudad del País, está ubicada en 9 de Julio y General Paz y el ingeniero Carlos Pucheta en su muro de Facebook contó parte de la historia de otro de los referentes de nuestra ciudad.

Un castillo que se pierde en la cotidianeidad de los habitantes de Arroyito, pero que no es ajena a la mirada de visitantes. Cuenta Don Puchetta “a las 9 horas del 13 de agosto de 1933 fallece en Arroyito, a la edad de 73 años, el señor Luis Baronetto. Había sido concejal municipal durante la intendencia de Bernardo Erb, entre 1925 y 1928. Casualmente tanto Baronetto como Erb eran de origen Suizo”.

“Pero haciendo un estudio de títulos, llegamos a la conclusión que Don Luis Baronetto era propietario del terreno que se encuentra ubicado en la esquina de 9 de Julio y General Paz, por compra que efectuara en 1920, donde se encuentra aun hoy una edificación muy particular: un castillo, el otro castillo existente en Arroyito”.

Castillos en Arroyito Facebook personal

Hace un tiempo, gentilmente el ingeniero nos había permitido compartir su historia, la de un Castillo, pero continúa el relato “sabemos que el constructor del castillo fue Amancio Pietrasanta, que tenía alguna relación de parentesco con Don Luis, ya que tras fallecer éste y su esposa, heredan esta propiedad Blas Enrique Baronetto, Matilde Baronetto, Luisa Baronetto, Inés Magdalena Baronetto y Lidia Pietrasanta. No podemos afirmar la fecha de la construcción del castillo, ni tampoco el encuadre arquitectónico de sus formas, pero hay algo que no deja dudas: es agradable a la vista, y no pasa desapercibido”.

Más acá en el tiempo, este castillo fue adquirido por la familia Maccario, que fue propietaria entre 1952 y 1977, año en que es adquirido por Segundo Luis Martínez.