Días atrás, se conoció que el Concejal José Luis Colazo del bloque del Oficialismo de Arroyito en primer término y los concejales Lidia Martínez, Mauricio Cravero y Carlos Francisca por la UCR y Wilson Genesio por el Vecinalismo Independiente, presentaron dos notas con un pedido de informe al intendente Gustavo Benedetti sobre un plus por dedicación exclusiva que estaría percibiendo en su sueldo.

Ambas cartas tienen como cuerpo central que el intendente percibiría un adicional por dedicación exclusiva desde hace un tiempo y el monto sería de $37.604,17 de manera mensual. El pedido de los Concejales es que se revise el hecho y que en caso de ser así, se liquide el porcentaje de dicho plus en los haberes de los Ediles y además dicha liquidación debería ser con un retroactivo desde el momento en que comenzó a percibirlo el intendente.

El intendente Gustavo Benedetti dialogó con Vía Arroyito sobre dicho tema y comentó “yo hablé con José cuando presentó la nota y creo que entendió en ese momento que no tenían razón. El adicional del Concejal es la Oficina de Participación, que son 9 meses que sesiona el Concejo del 1 de marzo al 30 de noviembre, no tuvieron adicional el año pasado porque no atendieron en la Oficina y fue todo virtual”.

Sobre ese plus de dedicación exclusiva Benedetti contestó “todo está en el recibo de sueldo, pero es un ítem aparte, es como si uno cobrara título o responsabilidad técnica. No entiendo el reclamo que han realizado, la dedicación exclusiva está determinada para Intendente y Vice por Carta Orgánica, en su momento María José (haciendo referencia a la viceintendente Esposito) decidió no percibirla porque tenía unas horas en el Colegio, pero es un trabajo full time, la función de Concejal no”.

Vice intendente Maria Jose Esposito e intendente de Arroyito Gustavo Benedetti

Agregó “es una sonsera discutir esto en estos tiempos donde la gente está en otra cosa, a mí me pone mal esto, que el Concejo que prácticamente no sesionó en todo el año, que no tiene dedicación exclusiva la plantee cuando no la tiene reconocida por Carta Orgánica. Quizás es igual o más importante su función que la de un secretario o un director pero es lo que está determinado”.

“A mí me sorprendió porque es algo que ha estado siempre, desde que está la Carta Orgánica, yo la tuve durante 8 años como intendente, no es que no sea legal, está estipulada y uno puede cobrarla o no. Son cosas que a la gente no le sirven para nada estas discusiones. El perjudicado es el estado municipal, si piensan que un Concejal va a perjudicar a un intendente, acá se perjudica la Institucionalidad, lo que uno hace lo hace a través de la Institución”.

Por último, el intendente agregó “es más, incluso hay una modificación que tampoco tuvo tratamiento en la Sesión por parte del Concejo, donde aumentan el sueldo del Concejal al 45%, pero no modifica la parte numérica, habría que rectificar el presupuesto para poder pagar los sueldos, pero también son cuestiones que no tiene ningún sentido discutir lo económico, y más en este año con lo que vivimos de la Pandemia. Se hizo, es público y nadie se debe enojar si se publicó”.

Respecto a la información pública a la que accedió Vía Arroyito, es Ley 27.275 el acceso a la Información Pública, que te permite el acceso a la información y te permite conocer y utilizar la información que producen o tienen los tres poderes del Estado.

A continuación las notas enviadas.