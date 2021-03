Durante estos días, desde el Centro Comercial e Industrial de Arroyito, se publicó en su Facebook Comercial, que se llevaban adelante gestiones para evitar que el Municipio cobrará a los comerciantes de la ciudad un impuesto sobre Publicidad y Propaganda que figura en la Tarifaria 2021 que fue aprobada por el Concejo Deliberante.

En esa oportunidad los directivos del Centro Comercial habían dialogado con los Concejales para evitar que la misma sea aprobada, y según los directivos habían hecho oídos sordos al pedido. Luego de la publicación del CCIA sobre las gestiones que se realizaban y ante la posibilidad de que el impuesto se haga efectivo, el intendente Gustavo Benedetti emitió un comunicado.

“Quiero dejarles bien en claro que nunca hubo una intención de cobrarle a los comercios locales, hace mas de 9 años se viene cobrando la tasa a todos los foráneos o los que tienen domicilio en otra localidad eximiendo a los comercios locales y no vamos a cambiar esa metodología”.

“Me duele me preocupa que estando a pocos metros y habiendo tenido durante la pandemia una relación de diálogo permanente con el Centro Comercial se llevara a una discusión prácticamente sin sentido de algo que no existe y que no esta en el análisis de la gestión. Ni el intendente anterior ni este intendente lo ha dispuesto para los comercios locales”.

“Quiero darles la tranquilidad a los que tienen un kiosco, una despensa, a todos los comerciantes de Arroyito, que no se va a cobrar esta tasa. No existe una nueva tasa, porque hace más de nueve años que está y nunca se cobró en la ciudad y tampoco la vamos a cobrar”.

Los comerciantes de Arroyito habían publicado en sus redes sociales la molestia e indignación por el impuesto que está vigente y que se iba a cobrar.

La presidente del Centro Comercial e Industrial de Arroyito Valeria Bonetto en nota a Arroyito Informa de Canal 3, dejó en claro que en una reunión llevada adelante entre el Municipio y el CCIA el impuesto se iba a hacer efectivo desde el mes de Mayo de 2021. El pedido del Centro Comercial es que dicho impuesto se saque de la Tarifiaria y dejó en claro que nunca se cobró dicho impuesto a los comercios de Arroyito.