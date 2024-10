El Hockey del Deportivo y Cultural Arroyito presentó el proyecto de su cancha sintética

El anhelo, el gran sueño de esta disciplina en la institución es concretar la cancha de piso sintético, algo sumamente necesario para el desarrollo de esta actividad ya que en la actualidad este deporte se practica en esta superficie. El viernes 27 de septiembre a las 20:30 hs. en la Parrilla del Club (el quincho de Monti) se conocieron todos los detalles para concertar uno de los objetivos más importantes de la historia de este deporte en Arroyito.

Proyecto Cancha Sintética Hockey Cultural Arroyito

La idea es poder lograr vender parcelas que a un costo de 100 dólares cada una, serán un poco más de mil las parcelas a comercializar para así lograr el objetivo. La intención no es solo que sumen particulares si no también comercios y empresas de la ciudad para poder contra este sueño tan necesario y que lleva más 15 años. Si bien en 2013 se había presentado un proyecto de similares características. El año anterior el club había logrado el ascenso a la primera división de la Federación Condesa y por no contar con esta infraestructura no pudo jugar en la categoría.

Proyecto Cancha Sintética Hockey Cultural Arroyito

En la actualidad la institución compite en la Federación el Oeste Santafesino, que en su comenzó hace un par de años atrás era accesible para jugar ya que al ser relativamente nueva los costos no eran altos y en la zona Córdoba se jugaba en canchas de tierra batida. Ocurre que varios de los clubes importantes lograron ya contar con sus campos de juego sintéticos y además este deporte a nivel nacional se juega en esta superficie.

La ilusión está en marcha. Es fundamental poder concretar este proyecto para seguir creciendo desde lo deportivo y también desde lo institucional ya que la cancha del Cultural Arroyito se convertiría en el referente de toda la zona de influencia de nuestra ciudad y hasta podría retornar a la Federación Cordobesa, la verde fue una de la institución que inició la actividad en el interior provincial, lo que hoy es la Liga B.