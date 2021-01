El básquet del 9 de Julio Olímpico de Freyre ha transitado en estos últimos años momentos históricos para la actividad de ese club. Consiguió por primera vez el título Interasociativo en 2018 y la Liga Provincial en 2019, que le había dado la plaza para participar en la tercera categoría del básquet argentino, el Torneo Federal. Uno de los grandes responsables de estos logros fue Eduardo “Mara” Blengini quién decidió dar un paso al costado luego de que lo dirigentes del club confirmaran que el equipo no jugará el certamen que comenzará el 5 de febrero.

Eduardo “Mara” Blengini decidió dar un paso al costado

Los argumentos por parte de la dirigencia obedecen a que la fecha para la vuelta a la competencia es muy prematura; debido a lo antes expuesto desde quienes manejan los destinos del “patrio” aducen que no tienen los medios económicos para afrontar dicho campeonato como tampoco para armar un plantel competitivo ya que los tiempos para “armarse” son “cortos” y no los suficientes para cumplir con estos parámetros.

El entrenador sanfrancisqueño Eduardo Blengini se mostró muy dolido por la decisión de la dirigencia de no disputar la competencia, dijo respetar la decisión pero que no la comparte. En declaraciones a El Periódico de San Francisco dijo: “Fue un golpe durísimo, sorpresivo e inesperado, teníamos una ilusión enorme de jugar el Federal, habíamos logrado algo que lo conseguimos demasiado rápido que era ascender” comento el ex técnico del equipo de Freyre.

9 de Freyre finalista Liga Cordobesa Basquet

Consultado en lo que refiere al plantel Blengini explicó que para participar de la competencia ya tenía en claro que lo iba a hacer con la base del equipo campeón del Provincial y solo pensaba sumar una ficha más al plantel, si existía esa posibilidad. El ya “histórico” DT del club aseguro que la relación con la dirigencia es buena pero que no estaba de acuerdo con el hecho de volver a empezar luego de todo lo logrado y en tan poco tiempo.

Vale aclarar que Sportivo Surardi y el 9 de Morteros seguirán jugando el torneo como lo venían haciendo en temporadas anteriores incluso la última que fue cancelada debido a la pandemia.