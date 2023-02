Bomberos de Arroyito rescataron a un perrito de un pozo de 8 metros de profundidad

Durante el miércoles 1 de febrero, los integrantes del Cuartel de Bomberos de Arroyito recibieron el llamado de unos vecinos en horas del mediodía, de un hecho ocurrido con un perrito, es por eso que acudió al lugar una dotación a cargo del Sargento Ayte. BV Hugo Villarreal con personal del área BRE de rescates especiales.

Bomberos de Arroyito rescatan a un perrito de un pozo Foto: Prensa Bomberos Arroyito

Al llegar se encuentran con un pequeño perrito que se encontraba en el fondo de un profundo pozo de 8 mts. de profundidad, que estaría relacionado con una obra de pozo ciego.

Bomberos de Arroyito rescatan a un perrito de un pozo Foto: Prensa Bomberos Arroyito

Bomberos de Arroyito rescatan a un perrito de un pozo Foto: Prensa Bomberos Arroyito

En la oportunidad, se procede a realizar el sistema de aparejo con polea correspondiente para el descenso del personal y que afortunadamente pudo extraer al can en buenas condiciones de salud. El perrito en cuestión no era de ninguno de los vecinos que solicitó el auxilio de bomberos, no tenia dueño, y quedó al resguardo de una posible adopción.

Desde Corazón de Trapo, comentaron que el cachorro fue llevado a la veterinaria CEVET para recibir atención y cuidados que necesite para su bienestar. Por ahora Nancy que lo está cuidando, pero necesitan una familia que lo quiera adoptar. Interesados comunicarse: 3576 465319 / 3576 412569 / 3576 471094.