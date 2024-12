Augusto Schott cerró su paso por Newell’s con un gran partido ante Talleres en Córdoba

Augusto Schott fue titular e hizo un partidazo ante Talleres para Newell’s. El futbolista de Arroyito se destacó en el equipo rosarino y tuvo el gol en dos oportunidades siendo opción en el ataque leproso, además cumplió con sus tareas en defensa. La Lepra se impuso por 3-1 de visitante en Córdoba y le dio una mano a Vélez que alcanzó el campeonato en la Liga Profesional.

Augusto Schott futbolista Arroyito Newells

Newell’s venció 3 a 1 a Talleres en el Mario Alberto Kempes por la última fecha de la Liga Profesional, con goles de Francisco González, Agustín Juárez y Juan Manuel García. El empate transitorio para los de Medina lo marcó Palacios.

Augusto Schott futbolista Arroyito Newells

El deportista de nuestra ciudad por intermedio de su Instagram se despido del club “Se cierra una etapa más en mi vida, un año y medio con muchísimos momentos muy difíciles y donde no se cumplieron nuestros objetivos. Sería un error quedarme solo con eso, personalmente fue un año y medio de continuo aprendizaje y crecimiento, ni hablar del placer de vestir esta camiseta con tanta historia, desde el día uno hasta el último fui muy consciente del lugar en el que estaba y de la responsabilidad que eso conllevaba” expresa Augusto al día siguiente del cierre de la Liga Profesional.

Augusto Schott futbolista Arroyito Newells

Augusto Schott futbolista Arroyito Newells

En la parte final agregó “Con errores y aciertos, me quedo con la tranquilidad de siempre haber dado todo de mi desde donde me tocó. Me llevo para siempre la pasión y la locura de esta ciudad, de su gente y de este club hermoso. Ojalá vuelvas a estar en los lugares que te mereces, sé que va a ser así” además de agradecer a el equipo leproso por la posibilidad que de vestir su camiseta.