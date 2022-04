Si decimos que al mundo lo salvarán los niños no hemos descubierto nada, simplemente esperamos que el complicado mundo de los adultos no los dañe en su afán de cambiarlo, y eso es lo que Joaquín Ferace y la mayoría de los niños del mundo piensan, si todos aportamos algo seguro llegaremos a buen puerto.

Su papá Gabriel le comentó a Vía Arroyito de ésta tan hermosa idea de su hijo Joaquín que pensó en ayudar a su compañero de la Escuela Manuel Belgrano de Arroyito, Josué quién hace un tiempo largo usa un par de anteojos recetados atados con alambre. Comenta Gabriel: “Josué es un compañero de Joaquín de quinto grado y hace más de un año que lo vemos con un par de anteojos que están atados con alambre, con cinta”.

Joaquín Ferace lanzó una campaña para comprarle anteojos a su compañero Josué Foto: Facebook Personal

La familia de Josué es como una de las tantas familias de nuestro país cuya situación económica no es la mejor y acceder a un par de anteojos de ese tenor no es algo fácil debido al alto costo que tienen “él tuvo la iniciativa en esta semana y me dijo: Papi, Josué tiene los lentes todos rotos, las seños tienen que ayudar a ponérselos porque se le caen, ¿no podemos hacer algo?”. Estamos hablando de un niño de 5º grado.

Continúa “yo Papi, tengo una plata, ¿cuánto cuestan los lentes Papi?” y agrega Gabriel “él tiene una plata guardada para ir a ver a Los Pumas ahora que vienen en agosto a San Juan, había empezado a ahorrar hace un tiempo, y me dice, yo pongo mi plata ($ 4.000), pero necesitamos que nos ayude más gente”. Así dio inicio su campaña para comprarle a Josué sus lentes #anteojosnuevosparaJosué que tendrán un valor de $20.000 o $25.000 que para algunos hogares es casi inalcanzable. “Tenemos algunos pesos que han puesto algunos amigos, pero necesitaríamos un empujoncito” agrega Gabriel, obvio emocionado por la actitud de su hijo.

Si querés, podés ayudar a Josué como dice Joaquín.