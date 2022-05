El día sábado 30 de abril, Joaquín Ferace comenzó junto a su familia una campaña para recaudar fondos, que junto a sus ahorros, fueran destinados a comprarle un par de anteojos recetados a su compañero de escuela Josué. La historia llegó a un final feliz, pero tan grande ha sido la historia que Josué podría también operarse de su problema en la vista.

Todo comenzó con un video que armó Gabriel su papá por medio de una idea de Joaquín, que aportó sus $4.000 de ahorro para que junto al aporte de amigos y vecinos de Arroyito, pudieran recaudar los $20.000 que costaban los anteojos. Cabe destacar que Optica Moro de Arroyito a media mañana de ese día se había contactado con Gabriel y había donado dichos anteojos. La historia siguió y creció, porque los medios provinciales y nacionales se hicieron eco de la buena noticia y generó en la actitud de Joaquin que la aflore la esperanza.

Joaquín ayudó a su amigo Josué

Como dijo Gabriel “esto es increíble, es una locura, se han comunicado de diferentes lugares para ayudar, para aportar a la causa. Mucha gente que aportó en silencio y sin dar nombres, hemos logrado un monto que podría ayudar en otras cosas que necesita Josué” y con estas ayudas han recaudado más de $200.000 en la cuenta destinada para tal motivo.

Durante la nota por la mañana con el móvil de Luchi Ibáñez para Canal 12 realizado en la escuela Manuel Belgrano, Josué y Joaquín contaron sobre la historia y Josué agregó “Muy agradecido con Joaquín, gracias por comprarme los anteojos, que Dios te bendiga”.

Joaquín Ferace lanzó una campaña para comprarle anteojos a su compañero Josué Foto: Vía Arroyito

Beatriz mamá de Josué dijo “Estoy muy agradecida con todo. Él tiene problemas de la vista desde los cuatro años y hace dos que no le hacíamos lentes nuevos”, agregó que el gesto le provocó mucha emoción: “Que un niño de nueve años tomara una decisión así, me sorprendió mucho. Cada vez que veía el video en algún canal me largaba a llorar”.

¿Como seguirá la historia de Joaquín y Josué?, veremos, si prima la esperanza y el amor seguro que el mundo será mucho mejor.

