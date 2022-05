En este primero de mayo, me encontré con Juan Osvaldo y entre la charla de saludarnos y coincidir en el mismo lugar para trabajar me dijo, te tengo que contar una historia, si queres la publicas, y así fue. Coincidir en una idea, para que muchos conozcan de la vida de algunos es lo que hace parte de la esencia de la vida.

Y me contó... “En esta fría madrugada, víspera del 1º de Mayo, que nos anuncia la crudeza de los días que nos esperan, suena en la radio “Los caminos de la vida”, sólo lo interrumpen el ladrido de un perro a lo lejos o el ruido de una motocicleta, seguramente de alguien que está yendo a trabajar, Cristian, aparece de pronto en mi recuerdo. Desde muy niño trabajó en distintos lugares, como todo jovencito que busca abrirse caminos en esta vida difíciles de andar, según la canción de Vicentico. Él lo sabe por experiencia propia.

Cristian de Arroyito Foto: Juan O Avila

Ayer, andando sin andar, lo veo trabajar en su propio proyecto. Me alegró tanto que le pregunté si le podía tomar unas fotografías. Con pocas ganas y algo de desconfianza al final accedió. No sabía de mi hobby. “Yo pensaba que la vida era distinta, y cuando era chiquitito yo creía que las cosas eran fáciles como ayer”, sigue sonando Vicentico. Cristian este flaco que, hoy orgulloso trabaja en su propio proyecto, fruto de su perseverancia y del apoyo de sus padres que fueron un pilar fundamental para concretarlo.

No le fue fácil, tuvo que trabajar con patrones inescrupulosos, uno de ellos lo acusó de ladrón al niño que el trataba como hombre, para no asumir el como hombre la responsabilidad que le correspondía olvidando que no se debe juzgar a los demás por su humildad. Todo esto lo fortaleció y la vida le dio revancha. ¡Sorteó todas las dificultades que se le presentaron y hoy tiene su propio lavadero de autos.

Los caminos de la vida son difíciles de andar, pero no para quién está dispuesto a luchar por sus sueños, las cosas simples. Feliz día del Trabajador Cristian.

Autor y Fotografía: Juan O. Ávila