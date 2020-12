Luego de la muerte del ídolo de fútbol Diego Armando Maradona fueron muchas las figuras públicas que dejaron un sentido homenaje en las redes. Desde el ámbito de la política, del espectáculo, del deporte y de su núcleo familiar reprodujeron en las cuentas personales fotos, recuerdos, anécdotas con el “10″.

Tinelli y Maradona tenían una amistad de años.

Marcelo Tinell también quiso ser de la partida y honró a Diego con distintos posteos desde Twitter e Instagram. Y uno de ellos generó una polémica, por la confusión que produjo el comentario del conductor del “ShowMatch″, tanto fue el lío que se armó que tuvo que borrar la imagen que lo ilustraba y aclarar la situación, con un pedido de perdón de por medio.

El sorpresivo revuelo comenzó cuando un hombre acusó al Tinelli de apropiarse de una historia que le era ajena. Es que Marcelo, al lado de una foto del recuerdo, escribió: “Parque Chacabuco. Año 1973. Yo jugaba en San Telmo. Me dijeron que en Los Cebollitas (Argentinos Juniors) había uno que le decían Pelusa y jugaba muy bien. Se quedaron cortos. Hasta siempre Diego”.

Fue entonces que el usuario le respondió: “Ese no sos vos. SOY YO. No me robes ese recuerdo. Año 1973. Revista El Gráfico. Título de la nota ‘Esos pibes la rompen’, obvio que no por mí”

Fallido homenaje de Tinelli a Maradona Primiciasya

Viviana Canosa, en su programa de televisión “Nada personal” (El Nueve) se sumó a las críticas por su actitud y mostró el posteo al aire, enfrentándolo con duras palabras.

“El que está al lado es un señor que no es Tinelli. Es un impostor, es una vergüenza a la memoria de Diego Maradona. Hacemos show barato el día del cumple de Diego, que no se podía ni parar. Marcelo le da RT a la mujer “cuando te hicieron bailar la konga (escribió Guillermina Valdés en la imagen)”.

Tinelli posteó una foto con Maradona y un usuario le retrucó El Sol

“Si vos lo querés a Diego y sos su amigo le decís te quedas a tu casa. ¿Qué ganas con la decadencia de otra persona? Defiendan a Maradona, chúpenla y sigan chupándola”, sostuvo Canosa.

“Aunque sea por la memoria de Diego, son una vergüenza, la argentina no sale más así macho. No me importa ser políticamente incorrecta. A un ídolo no se lo descuida. Este tipo tenia que haber sido despedido en tres días”, finalizó Viviana.