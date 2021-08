“Nunca existió una reunión con el empresario Chien Chia Hong”, aseguró Alberto Fernández, en la mira de una investigación por los ingresos a la Quinta de Olivos en plena cuarentena estricta por el coronavirus. “Es indignante y lamentable tener que estar explicando una mentira”, agregó el presidente.

“No tengo la menor idea de lo que hablan los medios opositores. No hay nada peor que explicar algo que no he hecho, porque no sucedió. Chien Chia Hong debe haber ganado los concursos legítimamente. Si los ganó ilegitimamente, que me den el nombre del funcionario que lo benefició y lo echo inmediatamente”, dijo Fernández este viernes a AM750.

El jueves, el fiscal Ramiro González abrió una investigación sobre las visitas realizadas a la residencia presidencial durante la cuarentena que regía en 2020, al hacer lugar a una denuncia presentada por dos opositores en la que se apunta a una posible violación de medidas en medio de la pandemia.

En este marco, resaltó entre esa información la visita del empresario taiwanés Chien Chia Hong, pareja de Sofía Pacchi, una cercana amiga de la primera dama, Fabiola Yáñez.

Sofía Pacchi, el presidente Alberto Fernández, la primera dama Fabiola Yañez y el empresario taiwanés Chien Chia Hong. Web

Las visitas

Según especifica el fiscal, el presidente Fernández “habría permitido una serie de visitas no autorizadas en la residencia de Olivos durante el periodo en que se encontraba vigente la fase más estricta” del ASPO, que reservaba la circulación y reunión de todas las personas estrictamente para realizar actividades “esenciales”.

El procurador detalla que Pacchi habría concurrido a la residencia presidencial al menos unas 65 veces y destaca como las más relevantes las acaecidas el 2 de abril de 2020 entre las 22.00 y las 00.11 del día siguiente, cuando cumplió años el presidente, y la del 14 de julio de 2020 entre las 21.46 y 1.44 del día siguiente, cuando cumplió años la primera dama.

En tanto, esas visitas habrían ocurrido antes de que Pacchi fuera designada como funcionaria pública, en un cargo en la Secretaría General de la Presidencia, el 31 de agosto de 2020.

Recuerda que los denunciantes ampliaron la denuncia contra Yañez; contra el novio de Pacchi, Chien Chia Hong que durante 2020 ganó tres licitaciones con el Ejército argentino, según la prensa local; contra el asesor de Yañez, Emmanuel López, y contra la pareja de López, Fernando Consagra, quienes también habrían ingresado a la residencia presidencial el 2 de abril de 2020.

También destacó el ingreso del adiestrador canino Ariel Zapata y el veterinario Lautaro Romero el 14 de mayo de 2020.

Con información de EFE.