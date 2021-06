La modelo Victoria Vannucci, ex pareja de Matías Garfunkel tiene una nueva vida junto a sus hijos Indiana y Napoleón y ahora se hizo fanática de TikTok, donde sube videos de concientización por la Tierra.

//Mirá también: Victoria Vannucci volvió a la Argentina con un impactante cambio de look

Victoria Vanucci Instagram | Instagram

Lejos de las cámaras y dejando atrás también su vida en Buenos Aires y la boutique de lencería que había abierto en el país, apostó fuerte por la gastronomía y la vida sana y lo refleja en sus redes.

Olvidando la fama de hace unos años Vannucci reapareció en TikTok con videos que dejan ver su vida en California, Estados Unidos, como chef y emprendedora sustentable.

Hace un tiempo inauguró un restaurante vegano en San Diego. Se llama Pachamama y a fines de 2020 recibió una distinción por brindar ayuda humanitaria y comunitaria durante la pandemia del COVID-19.

//Mirá también: Calu Rivero sorprendió al posar con una bata abierta y sin ropa interior

Victoria Vanucci Instagram | Instagram

El establecimiento fue reconocido por el gobernador de California, Gavin Newsom y ella mostró en su cuenta de Instagram el diploma que le entregaron.

También se declara proteccionista de animales y defensora de las especies en peligro de extinción, tema muy criticado en todas las redes sociales cuando lo menciona.

En TikTok suele compartir algunos videos de asados en familia, técnicas antiguas de cocción o su vida en su hogar con sus mascotas. Y ahora subió un video mostrando cómo prepara unos chorizos veganos a la parrilla.

Se ve a Victoria en bikini floreada preparando una especie de chimicurri. Habla solamente en inglés aunque no muy fluido y provoca llamaradas sobre la parrilla al tirarle el líquido a la comida.

“¡¡Hey, guys!! Beautiful day outside. Why not some chorizos in the grill. Look at this: super dramatic. Here we go”, exclama Victoria (”¡Hola, chicos! Hermoso día afuera. ¿Por qué no unos chorizos a la parrilla? Miren esto: súper dramático. Aquí vamos”).

Victoria Vanucci y Matías Garfunkel repudiados por cazar en Africa

Sus fans le recordaron el episodio en que Vannucci y su ex marido fueron repudiados cuando se conocieron las imágenes de ellos dos cazando animales en África.

“Cometí mis equivocaciones en el camino, incluidas elecciones de las que no estoy orgullosa porque ignoraba la realidad de lo que está ocurriendo con la Tierra”, declaró Victoria en una entrevista.

Victoria Vanucci mostró su mansión: un lujito

Y también le criticaron su mala pronunciación, con todo tipo de bromas: “Ese inglés del subdesarrollo”, “Uff, el spanglish es de terror” o “El acento español que no falte” fueron solo algunos.