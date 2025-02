Victoria Vanucci reapareció con un polémico video: se desvistió frente a cámara y lució una microbikini de triángulos XXS

Lejos de la televisión y el modelaje, Victoria Vanucci vive en Estados Unidos desde hace años y lleva adelante una nueva faceta como empresaria gastronómica. Luego de un cambio radical en su vida, se volcó al mundo de la alimentación sustentable y hoy tiene su propio restaurante en California, donde promueve una cocina basada en productos orgánicos y de proximidad.

A pesar de su vida más reservada, nunca perdió el vínculo con sus seguidores. En sus redes comparte desde recetas saludables hasta momentos más íntimos, como el que protagonizó en su último posteo, donde demostró que su carisma sigue intacto.

Victoria Vanucci se metió en bikini en una bañera con agua helada y fue repudiada en Instagram

El look de Victoria Vanucci y la reacción en redes

La exmodelo y empresaria, que actualmente supera los 3.2 millones de seguidores en Instagram, sorprendió en las últimas horas con un video que no tardó en volverse viral.

El look de Victoria Vanucci.

Desde la intimidad de su habitación, Vanucci compartió un clip en el que se mostró con un pijama negro de dos piezas -confeccionado en una tela simil seda/satén, compuesto por una camisa abotonada y un microshort- y, sin dudarlo, se lo quitó frente a la cámara. Debajo, reveló una microbikini blanca de triángulos en su versión más diminuta.

Como era de esperarse, su posteo generó una catarata de reacciones entre sus seguidores, quienes no solo destacaron su look, sino también su actitud descontracturada y su sentido del humor.

El video de Victoria estuvo acompañado por un texto en el que la exmodelo relató una divertida anécdota: “Le pregunto a una amiga... ‘Che, en la pileta me parece que no encajé’. Mi amiga: ‘V, mostrame cómo estás vestida’. Le muestro y me dice: ‘Y... si vas en pijamas negros es entendible que no encajes’. Mi amiga: ‘¿Cómo te fue en la reunión?’ V: ‘Fui con los mismos pijamas’.”

Sus seguidores no tardaron en llenar la publicación de comentarios. “Te queda bien el negro, para cuando el pelo largo”, “Envidia sana te tengo”, “Estás súper crazy, pero sos un fuego”, fueron algunas de las frases más repetidas.