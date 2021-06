Usuarios de las redes sociales WhatsApp, Instagram y Facebook reportaron esta tarde la caída de estos sistemas de mensajería instantánea y muros personales a través de Twitter y de la página que reporta este tipo de incidentes, Down Detector.

Desde la página especializada en tecnología se informó que el 59% de los usuarios no pudieron enviar ni recibir mensajes, mientras otro 40% no logró conectarse. Los voceros de Facebook en Argentina no difundieron de inmediato ninguna comunicación oficial sobre el problema.

Los usuarios reportan fallas en Whatsapp, Instagram y Facebook

Las fallas se extendieron durante alrededor de una hora y luego volvieron a su funcionamiento habitual. Como sucede siempre que se cae alguna red social, los usuarios se trasladan a otras para reportar los problemas.

Así sucedió en Twitter, donde se acumularon miles de mensajes y memes acerca de la caída de las plataformas de Facebook.

Éste es el segundo incidente masivo para los internautas que se produce en apenas 24 horas. Este martes hubo una gran falla en el servidor Fastly, que generó que estuvieran fuera de servicio sitios de gobierno, medios y redes. Decenas de grandes portales de noticias y plataformas de streaming quedaron inaccesibles, entre ellos, New York Times, The Guardian, la cadena CNN y Le Monde.

La última gran caída de Facebook y Whatsapp fue el último 19 de marzo, cuando las plataformas reportaron problemas en distintos lugares del mundo.