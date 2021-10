Un hombre de 50 años se encontraba desaparecido en un bosque de Turquía el martes. Mientras la policía lo buscaba incansablemente, algo insólito sucedió.

Beyhan Mutlu, el desaparecido en cuestión, entró en escena y se mezcló con los policías, sin saber que ellos eran quienes lo buscaban a él. El ciudadano estaba borracho y no se había percatado de la situación.

Se había reunido con sus amigos en un bosque cercano a la ciudad turca de Inego. Tras beber unas copas de más, sus amigos le perdieron el rastro y llamaron a su esposa para averiguar si había ido a su encuentro.

El hombre de 50 años se perdió en un bosque y luego se unió a la búsqueda de él mismo. Foto: Gentileza

Lógicamente, su mujer no había dado con él y empezó la preocupación acerca de su paradero. Fue entonces cuando realizaron la denuncia y empezó el operativo de búsqueda.

Al grito de “Beyhan”, su esposa, amigos y la policía intentaban encontrarlo. Pero se llevaron una grata (o insólita) sorpresa al darse cuenta de que el extraviado se había unido a su propia búsqueda. “Estoy aquí”, dijo Mutlu, haciendo que todos voltearan y recobraran la tranquilidad.

Visiblemente alcoholizado, el turco recién encontrado le pidió un favor a la policía: “No me castigue con demasiada dureza, agente, o mi padre me matará”.