Aseguran que el Fenerbahce, equipo rival de Icardi, tiene que ver con el premio de Wanda Nara

Wanda Nara recibió el premio a la Mujer del Año, en los Europe Awards, una gala celebrada en Estambul, Turquía, y rompió en llanto cuando fue mencionada. Ese mismo día, Mauro Icardi, junto a Eugenia “China” Suárez, estuvo también en el país, viendo el clásico entre Galatasaray y Fenerbahce.

Por qué dicen que el Fenerbahce le dio el premio a Wanda Nara

El fútbol en Turquía se vive muy pasional y la rivalidad entre los equipos más grandes es muy fuerte. El partido que se jugó en los últimos días terminó en empate a cero e Icardi tuvo su momento de protagonismo: las cámaras lo enfocaron durante gran parte de la transmisión y cantó con los hinchas desde dentro del campo de juego.

Pero el triángulo amoroso que originó en Argentina, llegó a la otra parte del mundo y los turcos se sumaron a la polémica desde hace tiempo. Esa noche, Nara ganó un premio en la capital europea y escribió en sus redes sociales: “Ganééé BEST WOMAN OF THE YEAR. Europe Awards. Thanks”, es decir: “Gané Mujer del Año en los Europe Awards” y sumó: “Una noche soñada en Estambul.

La polémica radica en que estos premios están organizados por uno de los dueños del Fenerbahce, clásico rival del Galatasaray, equipo del rosarino. Hace unos días, el panelista Santiago Sposato, expresó en El Diario de Mariana: “Detrás del premio, del hotel en el que se alojan, y del restaurante al que van a comer está el Fenerbahçe, rival del Galatasaray, que juega el lunes el clásico. Les están pagando por ir a la cancha y por asistir a ese premio. Tienen pautada una visita a un restaurante que es de un familiar de un dirigente del Fenerbahçe, van a parar a un hotel que es de un accionista del club y además, hay un peluquero que la peinaba para unos comerciales que hizo en Turquía”.

Wanda Nara con el premio a "Mujer del año" que recibió en Turquía. (Foto: Instagram)

Cuánto tiempo de recuperación le queda a Mauro Icardi

Tras su lesión, el equipo incorporó a Alvaro Morata, delantero español que llegó con buenas actuaciones y el futbolista argentino debe seguir haciendo la recuperación para poder volver a los terrenos de juego.

Yener Ince, jefe del departamento médico de Galatasaray, explicó que el club sigue de cerca la evolución del argentino: “Hablo con Icardi y con su médico todos los días. En otros equipos, el periodo de vuelta de los futbolistas con la misma lesión es de 8-9 meses. Puede volver en 6 meses, pero no tendría sentido. Sería arriesgado. Es un proceso normal. Tenemos vídeos del entrenamiento de cada día. Trabaja por su cuenta. No tenemos un problema de comunicación”, le expresó a Milliyet.