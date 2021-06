Tras conocerse que Susana Giménez se contagio de coronavirus y que tuvo que ser ingresada al Sanatorio Cantegril en Punta del Este debido a complicaciones en su cuadro médico, ahora se cree que la diva podría ser trasladada en las próximas horas al sanatorio Otamendi.

Quien dio la noticia sobre el posible viaje de la diva desde Punta del Este a Buenos Aires fue Pía Shaw en “Los ángeles de la mañana”.

“Se comunicaron con el Otamendi. Están hablando, por un tema de la obra social. Está bien, pero hablaron para que el Otamendi esté preparado por las dudas. Está todo bien con los médicos (de Uruguay) pero falta un poco aparatología y estaría bien que venga a Buenos Aires”, explicó Shaw.

Susana Giménez. (Gentileza: Clarín)

Ángel de Brito también agregó: “No estaba saturando bien y tuvieron que internarla de urgencia en Uruguay en el cuarto piso del Sanatorio Cantegril”. Noticia que había trascendido hace unas horas.

“Había pasado todo el día con algunos momentos mejores y otros peores. Los médicos la estaban monitoreando a distancia pero decidieron directamente internarla, que esté controlada y hacerle todos los estudios”, explicó de Brito.

“Fue ingresada 23.30 con una saturación pésima. Y contrario a lo que decían, hace tres días que venía con un cuadro complicado, muy cansada en la cama sin moverse, con muchos dolores en el cuerpo y alta temperatura”, aseguró.

El conductor habló sobre la llamada que le realizó a Mercedes Sarrabayrouse, quien también dio positivo. “Evidentemente no quiso contarme la realidad para no preocupar porque Susana no quería que se sepa ni preocupar a nadie o que estemos hablando todos del tema”, agregó.