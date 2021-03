Este martes 16 de marzo se cumple un año de la implementación del trabajo remoto a gran escala, a partir de la pandemia de coronavirus en la Argentina, con el fin de evitar los contagios.

Sin dudas, se trató de uno de los movimientos más grandes a nivel laboral, que no solo se reduce al hecho de llevar una computadora al hogar, sino también contempla el acceso diario a las aplicaciones internas y externas desde Internet y el hecho de reorganizar cuestiones personales.

A través de la Decisión Administrativa 390/2020, en el marco de la ampliación de la emergencia sanitaria, en ese entonces se estableció que los trabajadores de todos los tipos de contratación comiencen con el trabajo remoto, a excepción de aquellos que prestan servicios indispensables, esenciales o críticos y a quienes forman parte de alguno de los grupos de riesgo.

Si bien el plazo en un principio fue por 14 días, luego se extendió y hoy se volvió una cuestión cotidiana, dado que continúan los contagios por Covid-19.

Entonces, hubo algunos aspectos que se volvieron centrales: los horarios de trabajo, el equilibrio personal-profesional y la productividad.

Dificultades

En principio, pese a la mayor flexibilidad de horarios, el teletrabajo hace que se vuelve más difícil determinar los límites horarios (de qué hora a qué hora se trabaja), lo que puede provocar efectos adversos para la salud mental.

Además, al momento de analizar el balance entre lo personal y lo laboral, se vuelve complicado convivir entre esos dos mundos y se torna más dificultoso si las personas que trabajan desde sus casas tienen hijos.

A eso se le suma la producción, que dependerán de factores como la agilidad de los sistemas de información y comunicación de la empresa, la cultura corporativa y la capacidad de los supervisores de apoyar y entender al trabajador.

A pesar de ello, según un informe de Workana, el 96% de los trabajadores consideran que el beneficio del home office es un diferencial a la hora de elegir un empleo. Asimismo, el 67% de los profesionales en relación de dependencia quieren continuar trabajando de forma remota.

El boom de Zoom

La aplicación de videoconferencias Zoom se volvió una herramienta que ganó popularidad durante la pandemia, teniendo en cuenta que pasó a ser fundamental en el nuevo esquema de trabajo por las medidas de distanciamiento social.

De hecho, de acuerdo a datos de la propia empresa y gracias a su éxito, registró un beneficio neto de 671,5 millones de dólares entre febrero de 2020 y enero de 2021, por lo que multiplicó por 31 las ganancias de 21,7 millones de dólares en el ejercicio precedente.

En este contexto, sus ingresos en el conjunto de su año fiscal aumentaron un 326% interanual, hasta 2.651,4 millones de dólares, cuatro veces más que la cifra de negocio de la empresa en el anterior ejercicio.

El desafío para las empresas

En este punto, según un análisis de Adver PR y Forcepoint, las empresas notaron que perdían control sobre los datos, a partir del uso de las computadoras compartidas. Es que en muchas ocasiones se usa en casa el mismo equipo que usó otro usuario trabajador, lo que aumenta la posibilidad de comprometer la seguridad del dispositivo.

En definitiva, las empresas no estaban preparadas para la transformación digital. Es que se estimaba que el modelo home office no duraría demasiado, por lo que hubo una inclinación hacia soluciones parciales y no definitivas.

En ese sentido, hubo un rediseño de los usos y costumbres que las empresas tuvieron que transmitir a los empleados para evitar complicaciones en el trabajo remoto. Eso implica desde refuerzo del sistema y de la seguridad hasta de consejos útiles para evitar complicaciones en el funcionamiento de la computadora.

Entre los ejemplos, se encuentran no abrir ningún correo ni link embebido sin verificar el origen, no descargar archivos adjuntos de dudosa procedencia y mantener actualizado el sistema operativo.