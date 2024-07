¿Cómo recibir dinero en Argentina si se trabaja para el exterior?

Las cuentas bancarias argentinas no participan en forma directa del sistema internacional de transferencias SWIFT (algo así como un CBU internacional) por el cambio de moneda como si lo son las cuentas en otros países (como puede ser Uruguay, Estados Unidos, España o Suiza). Se supone que es decisión del Banco Central no dejar recibir dólares directamente sin pasar por aprobación y supervisión. Esto significa que para recibir dinero en nuestra cuenta local hay que hacerlo vía una cuenta intermedia en el exterior propietaria de nuestro banco . O sea, se envía una transferencia internacional, por ejemplo, a una cuenta en Nueva York a nombre de nuestro banco y en general acompaña esa transferencia con un mensaje que dice “este pago es para Fulano de Tal, número de cuenta local 2342342/2″ . Cuando al banco le llega esa transferencia, el equipo de comercio exterior se pone en contacto con el empleado para que finalice el trámite de Liquidación de Exportaciones.

Hay que hacer el trámite de liquidación de exportación; el dinero no entra automáticamente. El trámite fue pensado para exportación en general (incluyendo información productos y aduana) así que a veces es muy engorroso para un servicio. En general, implica completar una declaración jurada, presentar la factura E (hasta ciertos montos no es necesario) y a veces incluso mostrar el contrato con la empresa para descartar lavado de dinero.

En el caso de que envíes el dinero desde una cuenta intermediaria y no la de tu proveedor (por ejemplo usando servicios como Payoneer o Deel de los cuales hablaremos más adelante), hay que consultar con el banco qué requisitos de documentación te aceptan.

Por supuesto, el dinero entra en pesos cumpliendo en ese acto con la resolución A6770 del Banco Central, convertido según la regla del DNU 8/23 de Javier Milei, 80% al oficial y 20% al dólar MEP. Los bancos no van a dejarte dólares en una cuenta en dólares a no ser que el trámite que hagas sea de un motivo distinto a la exportación de servicios o uses el cupo de 12.000 dólares.