Desde el pasado domingo nada se sabía del paradero de Analía Maldonado y de su pareja Samuel Llanos. Ante esta situación, la familia de la mujer realizó la denuncia. Luego de una intensa búsqueda, este martes se encontró el cuerpo quemado de Maldonado, en un descampado cercano a Los Toldos.

Tras el hallazgo, se ordenó la detención de Llanos, quien permanece prófugo. El hombre, que estaba en pareja con Maldonado desde hacía un año, tiene numerosos antecedentes por violencia de género. Solo en 2009, había sido denunciado al menos diez veces.

Los vecinos aseguran haber escuchado una fuerte pelea entre ambos durante el pasado fin de semana en la casa que compartían. A raíz de esto, sumado a los antecedentes del fisicoculturista, se acrecientan las sospechas de que sea responsable del femicidio de su concubina.

“Yo lo denuncié dos veces y pedí una restricción de acercamiento”, contó a TN Antonella Coliqueo, expareja de Llanos, con quien tiene una hija de 9 años. “Después de que nos separamos, vino a mi casa en su horario de trabajo a pegarme. Lo denuncié y en la Comisaría de la Mujer me dijeron ‘sí, es un violento’. Pero quedó ahí”, agregó.

Samuel Llanos y Analía Maldonado. (Foto: Gentileza) Gentileza

Asimismo, comentó que durante una de esas escenas de violencia, el hombre le provocó un corte en la cabeza. “Era muy violento en ese tiempo. Siempre me humillaba, me trataba mal delante de la gente, no le importaba quien estuviera”, dijo.

“Toda la comunidad está muy conmovida. Hay una averiguación de paradero por parte de la Justicia y se está trabajando en eso”, señaló a TN Franco Flexas, intendente de General Viamonte.

El lunes por la noche, un grupo de vecinos de Los Toldos se movilizó hacia la Estación de la Policía Comunal reclamando por lo aparición de ambos y que se investigara un posible femicidio. De acuerdo a la información difundida por el Diario Democracia, se cree que Llanos podría circular en un auto Nissan de color blanco, con patente ITA 913.