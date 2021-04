Tras casi 48 horas de rastrillajes, esta mañana se encontró un cuerpo quemado en un descampado cercano a San Emilio, una localidad cercana a Los Toldos. El pasado domingo, en la zona desaparecieron la peluquera Analía Maldonado de 40 años y su pareja Samuel Llanos, un fisicoculturista de 49 años.

Según fuentes policiales, el hallazgo se trataría del cuerpo de una mujer. Maldonado y Llanos estaban en pareja hace aproximadamente un año y lo último que se supo de ellos antes de que desaparecieran fue que mantuvieron una discusión en la casa que compartían.

Encontraron un cuerpo en Los Toldos: investigan si se trata de un femicidio Facebook

La denuncia por la desaparición fue realizada por el padre de Analía, Juan Carlos Maldonado, y se abrió una causa por “averiguación de paradero” que lleva la UFI 5 del departamento judicial de de Junín. Este lunes hubo una manifestación que pasó frente al gimnasio de Llanos, se dirigió a la Comisaría de la Mujer y terminó frente a la comisaría local.

Según informó TN, Llanos cuenta con al menos cinco causas por denuncias realizadas por parejas anteriores entre los años 2009 y 2020, entre ellas una por lesiones graves contra el hijo de una de estas mujeres.

Algunos testigos declararon haber escuchado una violenta pelea entre ellos “el sábado por la noche o el domingo por la mañana” en la casa que compartían en la localidad de Los Toldos. Las alarmas se encendieron cuando la policía encontró un cuerpo calcinado, dentro de una bolsa, este martes a la mañana en un camino rural de la zona.

“Yo no estaba de acuerdo con esa relación”, dijo a TN María Ángeles Da Silva, amiga de la mujer desaparecida, sobre la repentina convivencia entre Maldonado y Llanos después de algunos meses de noviazgo. “La gente habla, me habían dicho muchas cosas de él, que había golpeado a su ex”, argumentó.

Mientras intentan confirmar la identidad de la víctima y se investiga un posible femicidio. Aún no se sabe nada del paradero de Llanos, quien continua desaparecido. De acuerdo a la información difundida por el Diario Democracia, se cree que Llanos podría circular en un auto Nissan de color blanco, con patente ITA 913.