El último número de “Batman: Urban Legens” dedicó sus páginas a Tim Drake, también conocido por muchos como ‘Robin’, quien descubriría que es bisexual.

Anteriormente, en esta misma historia, Tim acepta una cita romántica con un antiguo amigo llamado Bernard. Sin embargo, su cena en Bincy’s Bar and Grill fue interrumpida por Chaos Monster, quien noqueó a Tim y secuestró a Bernard para sacrificarlo.

En los recuadros de la historieta, se presenta un momento en el que Robin salva a Bernard Dowd. Luego vemos a Tim Drake en su faceta de civil visitando a Bernard en su casa y ahí inicia la conversación, todo en medio de un momento de reflexión cuando recuerda la noche en que lo salvó y cómo sintió algo nada usual al tocarlo.

La chispa entre Tim Drake y Bernard Dowd en "Batman: Urban Legends" Web

Cuando llega la resolución del conflicto, Bernard le dice a Robin que le hubiera gustado terminar su cita. En las últimas páginas del número, Tim llega a la casa de Bernard y surge la chispa.

“Estoy muy contento de que hayas llegado bien a casa. Me sentí aliviado. Y he estado pensando mucho, sobre esa noche. Y yo no sé lo que significó para mí. Todavía no. Pero me gustaría averiguarlo”, le dice Tim a Bernard Dowd.

“Esperaba que lo hicieras. Tim Drake... ¿quieres tener una cita conmigo?”, le pide el personaje de Bernard Dowd a Tim Drake (Robin).

“Sí... creo que quiero”, le contesta nervioso Robin a Bernard Dowd, al que liberó de un secuestro por parte de una secta.

Habrá que esperar a la séptima entrega de “Batman: Urban Legends” para ver cómo termina la cita entre Tim Drake (Robin) y su amigo especial Bernard Dowd.