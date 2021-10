El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, le puso este viernes un plazo a los empresarios hasta el próximo lunes para tener el tema “definido en algún modo”, respecto del congelamiento de precios y generar un acuerdo en ese sentido.

Roberto Feletti habló de darle un plazo a los empresarios hasta el próximo lunes para definir un acuerdo de precios.

Asimismo, afirmó que este congelamiento va “avanzar en otros sectores”, además de en el rubro de alimentos.

“Yo me tomo como plazo el lunes para, en una u otra dirección, cerrar esto. No puede seguir así, porque se rompe el equilibrio social de la Argentina. La canasta alimentaria se va a llevar puesto el salario, no aguanta ni la paritaria”, destacó Feletti.

Plazo hasta el lunes próximo

Roberto Feletti fue muy concreto al respecto: “Ellos (empresarios y productores) hoy teóricamente me van a mandar una contraoferta, nosotros vamos a estudiarla, y el lunes esto está definido en algún modo”. Esto lo manifestó en diálogo con AM 750.

“Evidentemente si a esto no se llega, vamos a tener que aplicar las leyes. Es lo que yo trataba de impedir porque creo en los acuerdos sociales”, precisó el secretario de Comercio Interior.

Además aclaró que no tiene pensado “retroceder” respecto a lo ya planteado del precio de los alimentos: “Yo no llegué ahí para tomar café, llegué ahí con una misión política que es garantizar una recuperación del consumo asalariado, donde los precios juegan un rol”, destacó.

“Retroceder no. Puedo perder, puedo fracasar, sufrir tensiones, pero la pelea se va a dar porque alguien tiene que darla”.

Trimestre de mucho consumo

Así lo definió Roberto Feletti al trimestre que comenzó recientemente: “En un trimestre de primavera, que habitualmente suele ser de mucho consumo, que eso no sea frustrado por una escalada de precios”.

Y recalcó: “En lo inmediato en los alimentos, después vamos a avanzar en otros sectores”.

Además, Feletti explicó que “la discusión” gira en torno de la necesidad de garantizar el abastecimiento así como “los precios para un buen nivel de consumo en el tercer trimestre”.

“Pedimos a los empresarios que ganen por cantidad y no por precio. No se les está pidiendo que pierdan plata o que quiebren. Necesitamos además responsabilidad social”, destacó el funcionario.

“El Estado debe intervenir”

Cuando Feletti fue consultado acerca del ordenamiento de los precios, aclaró que “este intento genera malestar”, pero que “el Estado tiene que intervenir, porque si hay malestar en los empresarios, más malestar hay en el pueblo”.

Roberto Feletti hizo alusión a la necesidad de intervención del Estado en cuanto a los precios y a "parar la pelota".

Y además detalló que “Por ahora hay resistencias, más en los productores que en los comercializadores. Yo quise formalizar un acuerdo para que fuera cumplido y consensuado sin mayores traumatismos”, en tanto se refiere a la opinión de los empresarios sobre el congelamiento de precios por 90 días.

“Otro de los factores que provocó esta decisión de retrotraer precios al primero de octubre es que cuando llegamos la variación de precios en algunos productos, entre el 1 de octubre y el 13 de octubre, era muy grande. Todos los aumentos que van arriba del 10%”, explicó.

Y agregó: “Tambien hay que pensar en la responsabilidad empresaria de en qué país quieren vivir”.

Pero destacó a su vez que “el diálogo esta abierto y que se podrán ver cuestiones, pero hoy necesitamos para la pelota”.