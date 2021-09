Elisa Carrió fue otra de las referentes de la oposición que dio su opinión sobre la ola de renuncias del ala dura del kirchnerismo que fueron puestas a disposición del presidente Alberto Fernández. En ese sentido, sostuvo que Cristina Kirchner busca hacer “un golpe de Estado” al vaciar de poder al Gabinete.

“El intento de vaciar al presidente de parte de un vicepresidente es un golpe de Estado”, dijo la exdiputada en diálogo con Radio Mitre.

Y agregó: “Un vicepresidente no le puede indicar al Presidente a quién saca, sea derrotado o sea victorioso. El Presidente tiene que ejercer sus funciones institucionales y resistir”.

En esa línea, afirmó que es el presidente quien tiene que decidir quiénes son sus ministros, y que si eso no sucede “es un presidente caído”: “La institucionalidad indica que debe sostener a sus funcionarios y cubrir con otros a quienes no quieran formar parte de su gobierno”.

Elisa Carrió. (Archivo).

Carrió le recomendó a Fernández mantener su postura: “Yo le diría al presidente de resistir, sostener las instituciones republicanas”. De esta forma, opinó, podría “evitar un golpe de radicalización que es el preanuncio de algo más grave, cuando sectores de un Gobierno se radicalizan para irse al autoritarismo”.

Además, y ante las diferentes versiones sobre la posibilidad de que Santiago Cafiero abandone su cargo como jefe de Gabinete, Carrió consideró que su puesto representa “la persona de mayor confianza de un presidente”.

“Lamentablemente si el Presidente cede... no puedo aventurar, no puedo decir más nada. Vamos a vivir 3 o 4 días muy difíciles y después veremos. No estaría bueno que él decida su propia disolución”, concluyó.