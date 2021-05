El Grand Slam sobre polvo de ladrillo tendrá a los mejores actores en su escenario. Roland Garros no tendrá mayores ausencias y propone un gran show con los 32 cabezas de serie confirmados, con mucha acción desde su comienzo. ¿Cuándo sortearán el cuadro principal?

//Mirá también: Cuándo arranca Ronald Garros 2021

Novak Djokovic y Rafael Nadal están entre los mejores clasificados por su ranking y será determinante analizar en qué llave se podrían cruzar los máximos candidatos a llevarse el título.

Diego Schwartzman es el único argentino que entró como cabeza de serie e intentará levantar su nivel si quiere tener un campeonato como hizo en 2020, cuando llegó hasta las semifinales ante Nadal.

Los cabezas de serie son: Novak Djokovic (SRB),Daniil Medvedev (RUS), Rafael Nadal (ESP), Dominic Thiem (AUT), Stefanos Tsitsipas (GRE), Alexander Zverev (GER), Andrey Rublev (RUS), Roger Federer (SUI), Matteo Berrettini (ITA), Diego Schwartzman (ARG), Roberto Bautista (ESP), Pablo Carreño (ESP), David Goffin (BEL), Gael Monfils (FRA), Casper Ruud (NOR), Grigor Dimitrov (BUL), Milos Raonic (CAN), Jannik Sinner (ITA), Hubert Hurkacz (POL), Felix Auger-Aliassime (CAN), Cristian Garín (CHI), Alex de Miñaur (AUS), Karen Khachanov (RUS), Aslan Karatsev (RUS), Daniel Evans (GBR), Lorenzo Sonego (ITA), Fabio Fognini (ITA), Nikoloz Basilashvili (GEO), Ugo Humbert (FRA), Taylor Fritz (USA), John Isner (USA) y Reilly Opelka (USA).

Cuándo se realizará el sorteo del cuadro principal

La actividad de las fases previas al cuadro comenzó con la ilusión puesta en el acceso a las llaves más importantes.

//Mirá también: Las mejores actuaciones de argentinos en Roland Garros

Este jueves se sortearán cuáles serán los primeros enfrentamientos donde debutarán los cabezas de serie. ¿Cuál será el primer gran duelo de estrellas?