Diego Maradona falleció el 25 de noviembre y sus restos fueron llevados al cementerio de Bella Vista, donde también descansan sus padres. El entierro solamente fue presenciado por 30 personas que fueron admitidas por la propia familia. En un primer momento, no había ninguna placa que identificara su tumba, pero actualmente ya cuenta con dos.

La primera dice “gracias a la pelota”, que era lo que quería que dijera Diego, en una autoentrevista que hizo cuando conducía “La Noche del Diez” por “elTrece”. En la otra, su familia escribió: “Te extrañamos”.

Ninguna de las personas que entra al cementerio puede ir a la zona en la que descansa Maradona, según órdenes expresas de su familia. Sólo pueden visitar la tumba de su familiar. Pero en las últimas horas, por lo menos once compañeros de Diego en México 86 pudieron ingresar a despedirlo, y visitaron la tumba del astro de fútbol. Y allí se encontraron con las dos placas mencionadas.

En un programa de “La Noche del Diez” del año 2005, la producción preparó una entrevista al ídolo donde Diego era entrevistador y conductor y charlaba distendidamente con Diego entrevistado. Y allí, cuando estaba finalizando la entrevista, contó cuál era su pedido, hablando sobre cómo imaginaba su vejez: “De viejo, no creo que me conozca demasiado la gente”, teorizó el ex capitán del seleccionado argentino, como si no fuera capaz de dimensionar del todo la magnitud de su figura.

E idealizó: “Me veo yendo a ver a Boca, disfrutando de mis nietos”. “No puedo soñar envejecer con Claudia porque no tengo ninguna posibilidad, pero envejecer con mis nietos ya sería una muerte tranquila”, añadió.

Fue entonces cuando el Diego entrevistador le preguntó sin dudarlo: “Si tuvieras que decirle una palabras desde el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías?”

Y Maradona, el jugador, le respondió :”Gracias por haber jugado al fútbol”. Porque es el deporte que me dio más alegría, más libertad. Es como tocar el cielo con las manos. Pondría en una lápida “gracias a la pelota”.