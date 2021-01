Este domingo se publicó en medios oficialistas una solicitada que reclama que reclama la liberación del ex vicepresidente Amado Boudou, quien fue condenado a cinco años y diez meses de cárcel por el caso Ciccone. En la misiva los firmantes advierten una “persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista”.

Con duras críticas a los medios de comunicación, a la Justicia y al macrismo, una grupo de dirigentes y referentes de los sectores más duros del kirchnerismo que ofician de firmantes aseguraron: “La persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista persiste en la Argentina a pesar del triunfo popular en las últimas elecciones. Estamos en presencia de una guerra que se despliega a través de medidas judiciales, fabricación de noticias que manipulan la opinión pública y el intento de crear un clima de odio e intolerancia en la población”.

El pedido quedó plasmado en una solicitada que lleva la firma de, entre otros, el brasileño Lula Da Silva y el ecuatoriano Rafael Correa, se difundió en medios oficialistas y fue replicada en redes sociales por dirigentes y militantes del kirchnerismo.

La solicitada reunió las firmas de reconocidos políticos de América Latina, funcionarios del Gobierno de Alberto Fernández, diputados y senadores, sindicalistas y representantes del periodismo y del mundo del espectáculo que se alinean con el oficialismo. Además, fue avalada por dos presos por corrupción: el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex ministro de Transporte Ricardo Jaime. También cuenta con la firma de Hebe de Bonafini, el ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni y el sindicalista Pablo Moyano.

En esta foto de archivo, tomada el 1 de marzo de 2014, la entonces presidenta Cristina Kirchner y su vicepresidente Amado Boudou aplauden antes de la apertura del 132º período de sesiones del Congreso, en Buenos Aires. Crédito: Alejandro PAGNI / Prensa Senado / AFP.

Entre los que apoyaron la solicitud se encuentra también la agrupación Justicia Legítima, que reúne a jueces y fiscales K y que cuenta entre sus filas con juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien lleva adelante la investigación por el circuito de espionaje y extorsión en torno al falso abogado Marcelo D’Alessio.

También aparecen en la solicitada funcionarios del Gobierno nacional y provincial. Por ejemplo: la jefa de la AFI, Cristina Caamaño; la titular del PAMI, Luana Volnovich; la de la Anses, Fernanda Raverta; el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés Larroque; el ministro de Salud provincial, Daniel Gollan, y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, quien ayudó a Boudou para que se instale en una casa con pileta, parque y ascensor interno en Avellaneda, localidad en la que se desempeñaba como intendente hasta que asumió como ministro.

Otro de los firmantes es Víctor Santa María, presidente del PJ Capital, jefe del sindicato de porteros y nuevo empresario de medios, entre ellos Página/12, donde se publicó la declaración.

Con tono belicoso, la solicitada expresa: “Es una guerra que, según se va esclareciendo, floreció durante el gobierno de Mauricio Macri bajo la supervisión de varios de sus funcionarios principales, incluido el propio presidente. Medios de comunicación monopólicos y segmentos corrompidos del poder judicial han generado una estrategia común que envenena la atmósfera política”. La causa Ciccone que condenó arrancó en 2012 cuando Cristina era Presidenta. Y la confirmación de la condena en manos de la Corte fue a principios de diciembre pasado durante la presidencia de Alberto Fernández.

Con respecto al ex vicepresidente, la solicitada asegura que su situación “testimonia con exactitud esa estrategia de guerra” y afirma que Boudou es “objeto de un sistemático ataque de los medios de comunicación concentrados hasta convertirlo en un equivalente absoluto de la corrupción estatal”.

Además advierte que fue “condenado a prisión en un juicio cuyas anormalidades tuvieron estado público por boca de sus mismos gestores” y que hoy Boudou “es prisionero en su domicilio por decisión del poder judicial”.

“El máximo tribunal nacional desechó tratar la apelación de su condena manifiestamente nula porque era una cuestión ‘insustancial, carente de trascendencia’ y a partir de esa decisión bochornosa se ha abierto un operativo para enviarlo nuevamente a la prisión”, añade. Por último, sentencia que “está muy claro que se trata de una venganza por las decisiones en las que participó, y particularmente por la recuperación para los trabajadores de los fondos de pensión que habían sido enajenados a favor de grandes consorcios financieros”.

Para los firmantes, entre los que se encuentran otros políticos internacionales como Dilma Rousseff, Evo Morales y Fernando Lugo, “esta situación implica un profundo deterioro de la política, de las creencias sociales y del lenguaje general de una sociedad”. Según la misiva: “Es una verdadera emergencia político-judicial que pone en riesgo la convivencia entre los argentinos y argentinas por afectar las bases democráticas de la constitución social al poner en marcha una interpretación de las leyes con un sentido faccioso y antirrepublicano”.

Y agrega: “La persona de Boudou fue elegida para descargar un castigo ejemplar contra quienes se atreven a enfrentar los injustos privilegios de los que disfruta una facción local históricamente privilegiada, en sociedad con grandes corporaciones locales y extranjeras”.

Finalmente, la solicitada reclama que “en Argentina rija en plenitud la justicia y se respeten los derechos humanos” y pide la “libertad de Amado Boudou y de todos los presos y presas políticas”.

Además, firmaron varios legisladores del oficialismo como José Luis Gioja, Oscar Parrilli, Horacio Pietragalla, Leandro Santoro, Eduardo Valdés y Leopoldo Moreau. También la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; el secretario de Derecho Humanos, Horacio Pietragalla y el interventor de la mina de Río Turbio, Aníbal Fernández.

Entre los actores y actrices aparecen Nancy Duplaá, Arturo Bonin, Victoria Onetto, “Dady” Brieva, Juan Palomino, Ana María Picchio, Daniel Fanego, Jean Pier Noher, la cantante Susana Varela y el dibujante Miguel Rep, entre otros.

Además, figuran los ex “6,7,8” Carlos Barragán, Edgardo Mocca y Sandra Russo, el periodista Daniel Tognetti, Ricardo Forster y Eduardo Aliverti.

La lista de los firmantes:

LULA DA SILVA, Luiz Inácio - MORALES, Evo - CORREA, Rafael ROUSSEFF, Dilma - LUGO, Fernando - SAMPER, Ernesto - ZELAYA, Manuel - DE BONAFINI, Hebe - AMORIM, Celso - MENDOZA, Mayra - FERRARESI, Jorge - GIOJA, José Luis - PARRILLI, Oscar - PIETRAGALLA, Horacio - MORALES, Victor Hugo - BARRANCOS, Dora - FERNANDEZ, Anibal - SANTORO, Leandro - CASTRO, Alicia - MOYANO, Pablo - YASKY, Hugo - DI TULLIO, Juliana - LARROQUE, Andres - ZAFFARONI, Eugenio Raul - VALDÉS, Eduardo Felix - CAAMAÑO, Cristina - BRIEVA, Ruben Enrique “Dady” - QUIETO, Manuel - CATALANO, Daniel - ALEMÁN, Jorge - PENACCA, Paula - DURAÑONA, Francisco - VOLNOVICH, Luana - RAVERTA, Fernanda - HOFFMANN, Gleisi - SANTA MARIA, Victor - GONZALEZ, Horacio - FORSTER, Ricardo - ROJKÉS, Silvia - ARONSKIND, Ricardo - MOCCA, Edgardo - FONTDEVILA, Pablo - LABORDE, Oscar - SABATELLA, Martín - JUSTICIA LEGÍTIMA, Agrupación - DÍAZ, Estela - DE JESÚS, Juan Pablo - SAPAG, Silvia - NAVARRO, Roberto - GOLLAN, Daniel - MOREAU, Leopoldo - MANTEGA, Guido - TARSO, Genro - CERRUTI, Gabriela - PARY, Diego - MARTINEZ, Hugo - LIJALAD, Ari - ALIVERTI, Eduardo - MIRKIN, Beatriz - GIARDINELLI, Mempo - TOGNETTI, Daniel - PILATTI VERGARA, Maria - FIGUERAS, Marcelo - RODRIGUEZ, Maria Cecilia - LÓPEZ, Eduardo - ROMERO, Javier “El Profe” - LÓPEZ, Artemio - DE VICENTI, Cecilia - MASSONI, José - ARENA, Mayra - DEVOTO, Jorge “Topo” - ALESSO, Sonia - RECALDE, Hector Pedro SCHULMAN, José - FERNANDEZ, Hector - SIGAL, Eduardo - SAID, Judith - ATE CAPITAL - FERNÁNDEZ, Sebastian “Rinconet” - SAINTOUT, Florencia - QUINTRIQUEO, Carlos Enrique - PUIGGRÓS, Adriana - RACHID, Jorge - DE VIDO, Julio - DURANGO, Norma - HELLER, Carlos - LUZZANI, Telma - BORÓN, Atilio - CORREA, Walter - CONTI, Diana - ULANOVSKY, Carlos - MAZURE, Liliana - DELUPI, Max - KUNKEL, Carlos - GABBA, Carlos Eduardo - GARCIA, Cynthia - BARADEL, Roberto - ROJKES, Beatriz - APO, Alejandro - BELLOTA, Araceli - LONG, Guillaume - FERNANDEZ PASTOR, Miguel - SERRANO MANCILLA, Alfredo - GILS CARBÓ, Alejandra - OLIVEIRA, Francisco “Paco” - BORRONI, Fernando - MARIOTTO, Gabriel - CABRAL, Juan Carlos - OSUNA, Blanca - DE FEO, Carlos - BRAWER, Mara - FERNANDEZ, Maximiliano “El Bosnio” - RUSSO, Sandra - SABORIDO, Pedro - DEPETRI, Edgardo - BARRAGÁN, Carlos - LOPEZ FIORITO, Pablo - RUIZ FLORES, Martha - PACO URONDO, Agencia - SCALETTA, Claudio - MÉNDEZ, Lía - NICOLETTI, Nelson - PARILLI, Nanci - DUPLÁA, Quique - CHOLVIS, Jorge Francisco - CAO, Horacio - ALPEROVICH, Sara - DORIO, Jorge - GIROTTI, Carlos - SEOANE, María - ELBAUM, Jorge - MARINO, Sergio “Nagus” - MINNICELLI, Alessandra - LOPEZ, Gustavo - SBATELLA, José - - CAMPANA, Gustavo - GLEZER, Marina - GALENDE, Luciano - CARBONE, Rocco - HERRERO, Liliana - KOENIG, Marcelo - MERA, Carolina - VACA NARVAJA, Camilo - RAIMUNDI, Carlos - D’AURIA, Nancy - ROTH, Cecilia - ROMANO, Gerardo - GRANDINETTI, Darío - MORGADE, Graciela - BATAKIS, Silvina - MONTERO, Federico - POSTOLSKI, Glenn - BASCHETTI, Roberto - RUSCONI, Maximiliano - ONETTO. Victoria - BONIN, Arturo - PREGO, Florencia - SANTORO, Osvaldo - JAIME, Ricardo - LARA CASTRO, Jorge - PICCHIO, Ana María - CALCAGNO, Eric - MERLIN, Nora - ROMAROVSKY, Gabriel - STEDILE, Joao Pedro - HARISPE, Gaston - CRISTÓFALO, Américo - ROSSETTO, Cecilia - CARAMELLO, Carlos - FANEGO, Daniel - PAPALEO, Osvaldo - CANESE, Ricardo - CELENTANO, Ana - BRIZUELA, Damian - BARRIENTOS, Paola - TOER, Mario - SOCOLOVSKY, Yamile - GRECO, Leonardo - BANEGAS, Cristina - NOHER, Jean Pierre - CASALS, Rodolfo - RUIZ FLORES, Martha - PRANDINI, Roberto - COLOMBO, Ariel - PALOMINO, Juan - ZIEMBROWSKI, Luis - PATIÑO, Ricardo - VARELA, Adriana - MARTINEZ, Enrique - VAZQUEZ, Mariana - GODOY, Ruperto - ONETTO, María - ORTEGA, Saul - KULIOK, Luisa - METAZA, Mario - CEJAS, Jorge - FERNANDEZ, Patricia - FURLAN, Abel - PARDES, Jorge - LETTIERI, Alberto - REP, Miguel - NUÑEZ, Osmar - ROCA, Horacio - FERRADAS, Marcela - MELINGO, Marcelo - MELAMUD, Viviana - GARCIA PINTOS, Alejo - IBARRETA, Maria - VALLERGA, Juan - JUNIO, Juan Carlos - CORREA, Gabo - VANELLI, Alejandro - GARCÍA, Martin - TEJEDOR, Cristina - VACA NARVAJA, Fernando - MENDOZA LEIGUE, Adolfo - LARRESE, Ernesto - FIORENTINO, Maria - VARELA, Susana - GABIN, Maria José - MACHA, Mónica - TORRI - SOUTO, Gustavo - PAVLOVSKY, Martin - VICENTE, Manuel - GEIGER, Conrado - CAREAGA, Mabel - VERA, Coni - GONZALO, Norberto - BUSTOS, Mario “El Pelado”.