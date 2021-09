Desde este miércoles, aquellos argentinos que posean una casa en Punta del Este quedaron habilitados para acceder a sus viviendas en Uruguay, tras la decisión del Gobierno del país vecino de lentamente abrir sus fronteras.

“Septiembre para propietarios y noviembre en general para todo el mundo sin cuarentena y con la vacunación, salvo que la pandemia tenga un giro raro, que no creemos porque tenemos una vacunación alta”, había señalado algunas semanas atrás el embajador de Uruguay en Argentina, Carlos Enciso.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. La asociación que nuclea a los argentinos propietarios de viviendas en Uruguay reclaman que no les cobren los impuestos inmobiliarios del último año y medio, ya que no pudieron acceder a sus viviendas debido a las restricciones.

Punta del Este (Archivo)

Norberto Mariani, titular de la Asociación de Propietarios Argentinos en Uruguay, dijo a Telemundo: “Creemos que estuvimos un año y medio sin poder usar nuestras propiedades y se nos tendría que exonerar todo el pago de la contribución territorial. Todo, completo. No vengan con ‘chirolitas’, hablando en criollo. Porque no corresponde”, afirmó.

Y agregó: “Es lo mínimo que Uruguay podría hacer por nosotros, quienes apostamos a Uruguay y para seguir confiando en Uruguay”.

En ese sentido, Mariani expresó que el 95% de los argentinos que irán a Punta del Este ya están vacunados. “Es verdad que los menores de 18 años muchos, no. Está muy bien lo que propone Uruguay de que esas familias que lleguen con menores hagan cuarentena. Es lógico”, agregó.

Este miércoles Uruguay abrió las fronteras para que puedan ingresar los extranjeros vacunados que tengan propiedades, así como sus familiares de primer y hasta segundo grado, y se espera que en noviembre se abra a todos los extranjeros vacunados.