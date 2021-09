Pelé y su estado de salud sostienen la incertidumbre de cómo continuará su cuadro. Lleva una semana de internación en Brasil, sin muchas novedades sobre su futuro.

A sus 80 años, “O Rei” sigue en el hospital Albert Einstein, de la ciudad de San Pablo. El martes 31 de agosto ingresó para completar unos estudios de rutina. Según contaron medios locales, tuvo una larga serie de exámenes por postergaciones lógicas de la pandemia.

“Batería completa de pruebas, tomografías, colonoscopía, análisis de sangre, etcétera. No se hace todo en un día”, dijo Joe Fraga, representante de la leyenda.

El hospital no trasladó ningún comunicado sobre el estado de Pelé desde el inicio de su internación.

El posteo de Pelé en redes sociales

“Gente, no me desmayé, estoy bien de salud. Fui a hacerme unos análisis de rutina que no había podido hacerme por la pandemia. Aviso que no voy a poder jugar el próximo domingo”, había comunicado antes del escandaloso partido entre Argentina y Brasil.

El mensaje de tranquilidad de Pelé en sus redes sociales. (Instagram/@pele)

Varios medios habían publicado que “O Rei” había sufrido un desmayo y por eso estaba bajo rigurosos estudios en San Pablo. Pelé salió a desmentirlo y a intentar trasladar tranquilidad.