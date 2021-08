Luego de la retirada de las tropas extranjeras de Afganistán y la tensión en aumento que se vive allí con el regreso al poder del talibán, el papa Francisco expresó su preocupación.

Su Santidad brindó una entrevista a la radio española COPE, y en uno de los adelantos que se dieron a conocer, entre otros temas, se refirió a lo acontecido tras la ida de las estadounidenses y sus aliados de la OTAN del país asiático.

Al ser consultado si cree que la población afgana fue dejada a su suerte, Francisco afirmó: “Por lo que se ve aquí, no se tuvieron en cuenta, parece, no quiero juzgar, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades”, manifestó. Y aseguró que la Secretaría de Estado del Vaticano trabaja para que no haya represalias hacia la población con la llegada del movimiento talibán.

Desde que se inició la conflictiva etapa en Afganistán, el papa se refirió en dos oportunidades a esto. El domingo pasado, de hecho, expresó su profunda preocupación y pidió “que se continúe asistiendo a los más necesitados”.

“Sigo con gran preocupación la situación en Afganistán y comparto el sufrimiento de los que lloran por las personas que han perdido la vida en los ataques suicidas del pasado jueves, y los que buscan ayuda y protección”, dijo.

Anteriormente, había pedido que se abra un diálogo para que la población pueda volver a vivir en paz.

Revelación sobre su salud

En otro orden, el papa Francisco reveló que un enfermero le “salvó la vida” en el marco de su reciente inconveniente de salud, y que era la segunda vez que eso ocurría, aunque no aclaró su sucedió antes o durante la intervención quirúrgica.

El Sumo Pontífice fue operado el pasado 4 de julio por una “estenosis diverticular grave con signos de diverticulitis esclerosante”, por lo que estuvo internado durante 10 días en el hospital Gemelli de Roma, y luego realizó su recuperación en el Vaticano.

En cuanto a los rumores que trascendieron sobre su renuncia tras la operación, fue categórico: “Siempre que el Papa está enfermo corre brisa o huracán de cónclave”. La entrevista completa se conocerá este miércoles.

