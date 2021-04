El juez Alejandro Slokar, vicepresidente de la Cámara de Casación, se refirió a las reuniones mantenidas por los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky con el expresidente Mauricio Macri, mientras este estaba al mando del Gobierno. Los datos surgieron luego de que el portal de noticias El Destape solicitara el acceso a esta información pública.

Para el juez “los magistrados y fiscales” tendrían que “brindar explicaciones ante la sociedad” para garantizar la “transparencia” de sus actos. Según Slokar estas reuniones fueron “mucho más allá de un mero intercambio”, a la vez que lamentó que sus colegas se nieguen a hacer comentarios al respecto.

“Un magistrado como hombre público puede tener vinculaciones apropiadas”, señaló. Además, dijo que esta situación deberá ser abordada por toda la Cámara de Casación.

Lo ocurrido, señaló, “genera una crisis de representación por la calidad de presidente (de Casación) que ostenta Hornos”. A su vez, Slokar considera que al asunto se le suma “una serie de episodios que suenan hasta vergonzantes, con consignas misóginas en el chat del propio tribunal”.

Alejandro Slokar (Foto: Web) Web

Slokar gráfico la situación indicando que “frente a un edificio que amenaza con la ruina el consorcio se reúne”. “En estos casos el silencio iguala y hay un grupo (de jueces) que quiere ser ajeno a cualquier ocultamiento y cualquier protección”, completó.

Cómo debería seguir

“Yo no soy juez de jueces, aunque ya expresé que el juez Hornos había dejado de representarme”, subrayó Slokar acerca de qué pasos deberían seguirse ante esta situación. Pero sí consideró que “podría ser analizada por el Consejo de la Magistratura” y que “debe transitar por el carril jurisdiccional”.

“Yo no puedo ni debo pronunciarme. Respecto de Hornos la posición es clara, y respecto de Borinsky no puedo pronunciarme porque él no ostenta la representación que tiene Hornos”, sostuvo, aludiendo a que Hornos es titular de Casación.

El pasado 2 de marzo, Slokar elevó una nota a Hornos mediante la cual le solicita que renuncie como presidente del tribunal de Casación para “resguardar del mejor modo la representación del cuerpo”.

Con información de Télam